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19 июня 2021, 05:55

«Зелёные» козыри, День медицинского работника и выращивание картошки на крыше: самое интересное в номере «Облгазеты» за 19 июня

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня суббота, а значит, у вас наверняка найдётся время на неспешное чтение свежего номера «Областной газеты».

В преддверии предстоящих 19 сентября выборов в предвыборных программах партий всё чаще появляются пункты, связанные с экологией. На «зелёную» тему обратили пристальное внимание и «парламентская четвёрка», и небольшие политические объединения – это заметно по работе региональных отделений. Не секрет, что для Свердловской области проблема загрязнения окружающей среды всегда была и будет одной из самых острых. Однако даже беглый анализ программ партий и их заявлений говорит о том, что экологические темы носят второстепенный характер и вряд ли являются основными для тех, кто претендует на голоса избирателей.

20 июня в России отмечают День медицинского работника. Врачи нужны везде, а в сельской местности, где далеко до больниц, – особенно. В деревне Фомина Ирбитского муниципального образования вот уже 17 лет работает фельдшер Юлия Замятина. А четыре года назад односельчане избрали её на пост депутата районной думы, так что теперь Юлия не просто лечит людей, но и помогает решать их проблемы. Подробности – в нашем репортаже.

Ксения Перова, из закрытого года нашей области Лесного, стала чемпионкой Европы в стрельбе из классического лука. В составе женской команды (вместе с Еленой Осиповой и Светланой Гомбоевой) она завоевала золото, а также наши девушки обновили командный рекорд Европы в квалификационном раунде. Для Ксении эта первая медаль европейских чемпионатов с 2012 года. А впереди, возможно, третья Олимпиада в карьере. Эксклюзивное интервью «Облгазеты» с Ксенией Перовой можно прочитать здесь.

И напоследок о земном, точнее, садово-огородном. Садовод из Екатеринбурга Павел Михряков уже более десяти лет выращивает картофель на крыше гаража, который находится у него в саду. В этом году он усовершенствовал свою технологию земледелия на крыше. Нововведение сулит неплохой результат: часть его картошки уже отцвела – и это в середине июня, на две-три недели раньше срока! Остальная продолжает активно цвести. Это значит, что через пару недель семья сможет лакомиться первым урожаем картофеля, что не может не радовать при нынешних-то ценах на клубни в магазинах. Подробности – в нашем материале.

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