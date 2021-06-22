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22 июня 2021, 19:40

ИННОПРОМ пока готовятся провести очно

Иннопром 2017, 11.07.2017

В связи с эпидемиологической ситуацией количество участников ИННОПРОМа по сравнению с предыдущими выставками может существенно снизиться. Фото: Владимир Мартьянов

Международную выставку ИННОПРОМ, которая намечена на 5–8 июля, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, пока не отменяют. Но, как сообщают организаторы форума – группа компаний «Формика», доступ на площадку будет возможен только при наличии отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом ПЦР.

Перед посещением площадки все участники и посетители ИННОПРОМа должны будут самостоятельно загрузить в личный кабинет актуальные справки об отсутствии коронавируса и сертификаты о вакцинации. Без загруженных документов турникет не будет считывать бейдж. Более подробная информация по поводу тестирования на коронавирус будет опубликована позже.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей области Василия Козлова, несмотря на режим жёстких ограничений из-за эпидситуации, своё участие всё-таки подтвердили около 450 иностранных гостей: почти 250 из них – представители страны-партнёра Италии. Напомним, прошлый ИННОПРОМ в 2019 году посетили 42 тысячи человек из 90 стран, но судя по динамике распространения коронавируса, в этом году их будет значительно меньше.

КСТАТИ

Как рассказал почётный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино, в рамках ИННОПРОМа страна-партнёр организует около десятка культурных мероприятий. Ключевым из них станет выставка работ Леонардо да Винчи в Ельцин Центре.

– Подлинники Да Винчи, которые хранятся в Королевской библиотеке в Турине, будут показывать в Екатеринбурге впервые. Эти экспонаты очень сложно вывезти из Италии, и мы гордимся, что нам удалось это реализовать. В числе представленных работ будет Кодекс о полёте птиц, в котором Да Винчи рассуждал о возможном полёте человека, – отметил консул.

  • Опубликовано в №110 от 23.06.2021
Областная газета Свердловской области
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