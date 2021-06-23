На Среднем Урале действуют 396 офисов и 1 907 банкоматов и платёжных терминалов Сбербанка Фото: Павел Ворожцов

В последние дни 2020 года в самом крупном в регионе Уральском банке Сбербанка сменился руководитель. На место возглавлявшего его 20 лет Владимира Черкашина был назначен Дмитрий СУХОВЕРХОВ. Новый председатель Уральского банка отказался от личной встречи, но заочно ответил на вопросы «Областной газеты».

– Дмитрий Евгеньевич, вы приехали к нам полгода назад. Как вам работается в Екатеринбурге?

– Екатеринбург для меня не чужой город. В 2010–2011 годах я руководил Уральским банком «МДМ-банка», поэтому регион мне хорошо знаком, понятна его специфика. Вернулся я сюда с большим удовольствием. Екатеринбург, на мой взгляд, один из самых удобных для жизни российских мегаполисов, а за последние десять лет он стал ещё более комфортным и современным.

– Произошли ли после вашего назначения изменения в составе руководителей Уральского банка, областных отделений?

– Конечно, в процессе работы какие-то изменения будут происходить, это неизбежный и естественный процесс. Тем более, что в Сбербанке очень развиты связи внутри компании, есть возможности для перевода в другой регион или в Москву, и многие этим пользуются для развития своей карьеры. Но пока существенных кадровых перемещений не было.

– В числе первостепенных задач, о которых вы заявили после того, как заняли свою должность – расширение сотрудничества с органами власти и бизнесом. Есть уже какие-то конкретные планы?

– Сбербанк традиционно является основным финансовым партнёром для региона. Мы будем продолжать эту работу и участвовать в реализации крупнейших инвестиционных проектов на Урале, в том числе связанных с развитием и обновлением промышленности, инфраструктуры, социальной и жилищной сферы. Кроме того, в Свердловской области сейчас большой запрос на внедрение передовых технологий, инструментов цифровизации — всего, что сделает жизнь людей и бизнеса комфортнее и проще. Ряд крупных соглашений по этим направлениям с органами власти и бизнесом будет подписан на ближайшей выставке «ИННОПРОМ».

– Сбербанк активно развивает цифровые платформы, не приведёт ли это к закрытию сети ваших офисов и банкоматов? Судя по звонкам наших читателей, могу сказать, что это стало бы серьёзной проблемой для старшего поколения.

– Безусловно, остаются клиенты, для которых офлайн-обслуживание более удобно, и мы даём им такую возможность. Последние годы мы не сокращали своё физическое присутствие в сельских районах, нет этих планов и сейчас. Что касается городов, мы постоянно экспериментируем с новыми форматами и локациями офисов, эта работа будет продолжена и далее, но речь о масштабном сокращении сети не идёт. Хотя на самом деле большинство банковских услуг уже перешли в цифровой формат.

Например, подавляющее большинство платежей за ЖКХ в Свердловской области клиенты Сбербанка проводят онлайн: через мобильное приложение или интернет-банк. Виртуальными становятся и банковские карты: сейчас почти 20 процентов выпускаемых карт на Урале не имеют «пластика» — владельцы пользуются ими только для расчётов в Интернете или бесконтактной оплаты при помощи смартфона. И доля таких цифровых карт с каждым годом растёт.

Что касается отделений Сбербанка, теперь там можно, например, оформить страховку, в том числе ОСАГО, отправить или получить посылку, а если вы предприниматель – в ряде филиалов есть возможность зарегистрировать свой бизнес, то есть получить услуги, которые с банковской деятельностью напрямую не связаны.

– В сентябре прошлого года Сбербанк заявил о своей трансформации в Сбер. Как это происходит в Свердловской области?

– Возможно, вас это удивит, но офисов с новым логотипом пока нет, мы их пока не открывали, хотя трансформация и началась с презентации нового бренда. Но всё это затевалось не для смены вывесок — это более глубокий и масштабный процесс. По сути, Сбербанк перестал быть только банком и превратился в Сбер — большую экосистему, включающую в себя десятки компаний и сервисов.

Не так давно мы внедрили совершенно инновационное для банка решение – подписку «СберПрайм». В неё входит популярный набор услуг: доставка продуктов и товаров для здоровья, сотовая связь, заказ такси, просмотр фильмов и другие сервисы компаний экосистемы Сбера, а также банковская карта (речь про онлайн-кинотеатр Okko, сервисы СберЗвук, Delivery Club и СберМаркет. – Прим.ред). Благодаря тому что все эти услуги оказываются в одном пакете, на их использовании можно экономить несколько тысяч рублей в месяц. Пока не во всех городах Урала эти сервисы работают в полном объёме и развиты равномерно. Но я ставлю себе цель, чтобы у нас новые услуги экосистемы Сбера появлялись раньше, чем в других регионах.

– Сейчас все обсуждают возможность введения обязательной вакцинации в связи с третьей волной коронавируса. Введена ли обязательная вакцинация в Сбербанке?

– Иммунитет к CОVID-19 уже есть у 60 процентов наших сотрудников. 33 процента приобрели его после вакцинации. Мы никого не принуждаем делать прививки, но ведём очень активную просветительскую работу и делаем вакцинацию максимально доступной и комфортной. Я убеждён, что сделать прививку – это долг каждого ответственного человека, который хочет защитить не только себя, но и близких, друзей, коллег. Сам я переболел в прошлом году, а этой весной прошёл оба этапа вакцинации.

– Как изменилось поведение клиентов Сбербанка на фоне пандемии коронавируса?

– В прошлом году клиенты выбирали в основном выжидательную стратегию. Замедлились темпы кредитования, приостановился рост срочных вкладов – люди не готовы были делать вложения на долгосрочный период. В то же время это был мощный толчок для развития всех цифровых сервисов — многие именно тогда почувствовали удобство онлайн-продуктов.

В этом году мы наблюдаем совсем другую картину. По многим банковским услугам в Свердловской области мы не только вернулись к «доковидным» показателям – но и наблюдаем рекордный рост. В первую очередь это касается ипотеки – и по льготной госпрограмме, и в рамках собственных программ банка. Работа в период пандемии, когда на первый план выходят вопросы безопасности и защиты здоровья, стала непростым испытанием для банка. Но мы достойно с этим справились.

Досье «ОГ» Дмитрий СУХОВЕРХОВ родился 29 мая 1974 года в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «Международные экономические отношения» и бизнес-школу INSEAD (Франция). Банковскую карьеру начал в 1995 году, после окончания академии — с работы экономистом в ростовском филиале АвтоВАЗбанка.

С 2001 года работал в МДМ-банке: прошёл путь от заместителя управляющего Ростовским филиалом до управляющего директора всего банка.

В Сбербанке работает с 2012 года. До перевода на Средний Урал работал на Юго-Западе и на Дальнем Востоке России. В первые годы работы в Сбербанке прошёл обучение по программе London Business School для руководителей высшего звена.

У Дмитрия Суховерхова трое детей: двое сыновей – школьников и старшая дочь студентка. В свободное от работы время увлекается теннисом, рыбалкой, чтением исторической литературы. Отлично владеет английским языком. Фото: Пресс-служба Сбербанка

Цифры 17 000 сотрудников работает в Уральском банке Сбербанка;

396 офисов и 1907 банкоматов и платёжных терминалов Сбербанка действуют в Свердловской области;

Кредитный портфель Уральского банка Сбербанка превышает 2 триллиона рублей.