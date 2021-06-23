ЕВРАЗ вложит 100 миллионов в развитие Нижнетуринского ГО в Свердловской области

Подписи под документом поставили губернатор, глава муниципалитета Алексей Стасёнок и вице-президент ЕВРАЗ – руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня состоялось подписание соглашение об экономическом сотрудничестве между Свердловской областью, Нижнетуринским городским округом и ЕВРАЗом.

Согласно документу, предприятие вложит 100 миллионов в развитие Городского округа.

Предложение подписать такое соглашение внёс губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Это не первый раз, когда компания оказывает помощь в развитии соцструктуры в Нижней Туре. Ранее ЕВРАЗ уже выделял деньги на строительство четырёх детских площадок и ремонт улицы 40 лет Октября в Нижней Туре.

Подписи под документом поставили губернатор, глава муниципалитета Алексей Стасёнок и вице-президент ЕВРАЗ – руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов.

Выделенные 100 миллионов рублей направят на развитие посёлка Ис. Здесь полностью заменят коммуникации водоснабжения и отремонтируют парк имени Артёма. Ремонт парка пройдёт в течении ближайших двух лет.

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