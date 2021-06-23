Что мешает рывку региона в сфере IT?

В Свердловской области много профессиональных разработчиков софта. Но их решениями в основном пользуются в других регионах Фото: Павел Ворожцов

Уральские промышленники и программисты обнаружили интересную особенность, которая тормозит развитие цифровизации в Свердловской области. О ней на совместном заседании комитета по промышленности и комиссии по цифровым и информационным технологиям СОСПП рассказал глава совета директоров СКБ Контура Дмитрий Мраморов.

– У нас сложилась парадоксальная ситуация, – отметил он. – Свердловская область, с одной стороны, является одним из ведущих регионов в сфере информационных технологий в стране. Мы, по нашему скромному мнению, успешно конкурируем с Новосибирском и Казанью. У нас есть много компаний с многолетней историей, сложившиеся коллективы разработчиков. С другой стороны, основная часть бизнеса наших компаний лежит не в Свердловской области, и достаточно большое количество уникальных проектов мы реализуем в других местах.

Помимо СКБ Контура в регионе работают такие крупные игроки рынка, как Naumen, Уральский центр систем безопасности, ГК «Экстрим». Здесь же стоит вспомнить о Ростелекоме, который не первый год занимается цифровизацией соцсферы в Свердловской области. На прошедшем заседании представители компаний рассказали о своих разработках, которые могут быть интересны промышленникам (системы «умного» видеонаблюдения, кадровый электронный документооборот, программы для оптимизации бизнес-процессов, частные сети 4G и др.).

Удалось ли айтишникам заинтересовать представителей крупных промпредприятий, покажет время. Но, по всей видимости, к работе в этом направлении будут присоединяться и власти региона. Отчасти первые шаги сделаны – диалог проходил в присутствии замгубернатора Олега Чемезова, который курирует вопросы цифровизации.

Как напомнил директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев, к концу сентября этого года регионам предстоит разработать и утвердить собственные региональные стратегии цифрового развития ключевых отраслей экономики.

– Уже сейчас федеральные власти оценивают эффективность работы регионов в рамках трёх параметров – это цифровизация городского хозяйства, цифровая зрелость ключевых отраслей экономики и соцсферы, а также цифровизация в ключевых показателях эффективности деятельности губернаторов. Причём в случае с последним параметром учитывается, насколько активно в регионе внедряются решения для цифровизации промышленности.