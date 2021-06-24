Дорожные работы идут с опережением графика

В 2021 году в области будет отремонтировано 120 км автодорог. Фото: Павел Ворожцов

Более 120 километров автодорог будет отремонтировано в Свердловской области в текущем году до конца сентября. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделены 2 млрд 419 млн рублей, которые более чем на 35 процентов уже и освоены. Об этом рассказал вчера журналистам заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев.

По словам чиновника, все контракты с исполнителями этих работ были заключены и профинансированы своевременно, благодаря чему более трети выделенных средств освоены уже к середине июня. На большинстве объектов работы выполняются с опережением графика – например, в Екатеринбурге ремонт развязки на улице Бебеля подрядчик обещает завершить не к концу июля, как планировалось, а в первых числах месяца. Реконструкцию моста на Блюхера завершат до начала августа, хотя движение там намеревались перекрыть до сентября. В эти же сроки будет открыто сквозное движение по ЕКАД на участке Большой Исток – 7 Ключей.

Денис Чегаев сообщил также о заключении всех необходимых договоров с подрядчиками и выделении средств на реконструкцию развязки у концерна «Калина». Работы там начнутся уже в этом году, причём новую эстакаду будут строить параллельно действующей без перекрытия движения по ней. Предполагается лишь временно закрыть выезд со стороны улицы Куйбышева к пересечению Базового переулка с Сибирским трактом.

Чуть сложнее ситуация на Макаровском мосту. Как поведал замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, работы там завершат тоже до сентября, но в июле и августе будут по два раза в месяц закрывать движение в выходные дни.