За год стоимость активов Свердловской области выросла на 18%

Депутаты рассмотрят вопрос об отчёте регионального правительства 29 июня. Фото: Галина Соловьёва

В 2020 году стоимость активов Свердловской области по сравнению с 2019 годом увеличилась на 18%, или на 32,9 миллиарда рублей. В итоге она составила 215,97 миллиарда рублей.

Такие данные содержатся в отчёте регионального правительства об исполнении программы управления госсобственностью Свердловской области и приватизации госимущества за 2020 год. Его рассмотрел комитет Законодательного собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

Рост стоимости активов главным образом обусловлен увеличением стоимости государственного казенного имущества Среднего Урала, отметила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина. «В результате проведённой в 2020 году работы по совершенствованию управления госимуществом зарегистрировано право собственности Свердловской области на 346 земельных участков общей площадью 1015,75 га, получена инвентаризационно-техническая и кадастровая документация в отношении 20 объектов недвижимого имущества, поставлены на государственный кадастровый учёт пять объектов», - рассказала Людмила Бабушкина.

По её словам, депутаты рассмотрят данный вопрос на заседании регионального парламента 29 июня. Народным избранникам также предстоит рассмотреть в трёх чтениях законопроект о внесении изменений в закон «Об управлении госсобственностью Свердловской области». Как пояснила председатель областного парламента, речь идёт о расширении полномочий регионального правительства в сфере управления госсобственностью и полномочий основного уполномоченного органа по управлению госимуществом Свердловской области.

«Законопроектом предлагается уточнить положения, связанные с приобретением в госсобственность Свердловской области имущества и прекращением права собственности на объекты областной собственности, стоимость которых превышает установленные законом пределы. В настоящий момент – 20 миллионов рублей. Одновременно будут уточнены требования к содержанию Программы управления госсобственностью и приватизации госимущества Свердловской области», - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Напомним, что в ходе 57-го заседания областного парламента, которое состоялось в среду, 16 июня, депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в перечень объектов госсобственности региона, не подлежащих отчуждению.