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Экономика
25 июня 2021, 15:25

Два журналиста «Областной газеты» одержали победу в экономическом конкурсе

Елизавета Порошина отмечена за лучшую публикацию в региональном издании, Ирина Порозова - за лучшую аналитическую публикацию. Фото из архива редакции

Елизавета Порошина отмечена за лучшую публикацию в региональном издании, Ирина Порозова - за лучшую аналитическую публикацию. Фото из архива редакции

Журналисты «Областной газеты» победили в конкурсе, объявленном в честь 50-летия Института экономики УрО РАН. Начальник отдела «Регион» Елизавета Порошина была отмечена в номинации «Лучшая публикация в региональном издании», обозреватель того же отдела Ирина Порозова – в номинации «Лучшая аналитическая публикация».

На конкурс были отправлены сразу несколько материалов: экспертные интервью с заместителем директора Института экономики УрО РАН Викторией Акбердиной и доктором экономических наук Ольгой Козловой, а также тексты о создании в Кольцово транзитного хаба для межрегиональных перелётов и о возможном укрупнении российских регионов.

– В материалах на экономические темы мы, журналисты, стараемся не просто сообщать о свершившихся фактах и ярких заявлениях, но и объяснять их значимость, а также вовремя подмечать любопытные тенденции. Поэтому мы часто обращаемся за помощью к представителям Института экономики УрО РАН и очень рады, что всегда получаем в ответ на наши просьбы интересные комментарии и данные их эксклюзивных исследований, – рассказала Елизавета Порошина.

Награждение победителей состоялось в июне 2021 года на заседании учёного совета. На мероприятии присутствовала обозреватель «ОГ» Ирина Порозова.

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Областная газета Свердловской области

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Два журналиста «Областной газеты» одержали победу в экономическом конкурсе