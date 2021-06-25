Какие разработки внедряют уральские рационализаторы?

На этой неделе стали известны имена лауреатов премии им. Черепановых за 2021 год, в числе которых - сотрудники НПК «Уралвагонзавод». Фото: Валентин Тетерин

На этой неделе стали известны имена лауреатов премии им. Черепановых за 2021 год. В списке – несколько сотрудников НПК «Уралвагонзавод». В преддверии Дня изобретателя и рационализатора «Областная газета» пообщалась с одним из лауреатов – заместителем главного металлурга УВЗ Сергеем Мартыненко. Он удостоился премии за внедрение цифровизации в литейном производстве и освоение изготовления технологии отливок продукции специального и гражданского назначения. По словам специалиста, речь идёт о широком спектре продукции, которую выпускает предприятие – это может быть и подвижной состав, и дорожно-строительная техника, и изделия специального назначения.

Выход на новый уровень

– Сергей Витальевич, расскажите подробнее о новых технологиях, которые под вашим руководством внедрили на производстве металлурги УВЗ. В чём их актуальность?

– С учётом развития техники, современные металлургические технологии так или иначе связаны с цифровыми (компьютерными) технологиями, что расширяет возможности производства до уровня, который ранее был недостижим. Это и компьютерное моделирование литейных и кузнечных процессов, проектирование и изготовление литейной оснастки по 3D на станках с ЧПУ, и использование аддитивных технологий для изготовления пресс-форм, шаблонов из пластиков, это изготовление на 3D-принтерах литейных форм и стержней, а также оцифровка оснастки и изготовленных отливок методом оптического сканирования с последующей трансляцией геометрии в программы для 3D-проектирования. Все эти технологии в той или иной степени освоены на УВЗ.

– Потребует ли внедрение цифровых технологий дополнительных финансовых вливаний, например, на обновление оборудования, организацию новых цехов?

– На текущий момент времени всё необходимое оборудование, всё программное обеспечение приобретено и запущено в эксплуатацию. Осталось реализовать намеченные работы, связанные с завершением строительства участка цифровых технологий, которые запланированы на 2021 год. Организация новых цехов не планировалась.

– Как быстро окупаются затраты?

– После выхода на проектную производительность срок окупаемости не должен превышать 3–4 года. Но говорить сегодня о цифровизации всего литейного производства пока ещё рано. Этот процесс происходит поэтапно. Какие-то технологии уже внедрены в масштабах всего производства (изготовление оснастки по 3D, компьютерное моделирование литейных и кузнечных процессов), какие-то технологии применяются лишь для малых серий и опытного производства (3D-печать форм и стержней, цифровое оптическое сканирование). Но цифровизация будет ещё глубже проникать в серийное производство.

Вопрос времени

– Чем ваша технология отливок отличается от разработок зарубежных конкурентов?

– Преимущество новой технологии – это возможность получения в кратчайшие сроки литой заготовки, исключая процесс проектирования и изготовления литейной оснастки. Необходимо только спроектировать литейную форму в 3D, напечатать её на промышленном принтере и залить жидким металлом. Это позволит существенно сократить сроки освоения новых видов продукции.

– Каковы сроки внедрения технологий и когда ждать выхода на серийное производство продукции по новой технологии отливок?

– В настоящее время в ежедневном режиме инженерами-металлургами УВЗ производится отладка технологии изготовления и заливки литейных форм. Хочется сказать, что не всё получается с первого и даже со второго раза. Необходимо наработать определённый опыт, чтобы найти подход к реализации новой технологии.

В 2021 году планируем завершить намеченные испытания серии изготовленных опытных отливок и с 2022 года приступить к использованию новой технологии в серийном производстве. Сейчас все образцы отлитой продукции находятся на испытаниях на Уралвагонзаводе. Возможно, в следующем году эту продукцию можно будет увидеть на различных выставках уже в составе готовых изделий.

– На какие рынки ориентируетесь при производстве литейной продукции – на внутренний или на экспорт?

– Прежде всего ориентируемся на обеспечение потребностей собственного производства, потребностей предприятий, входящих в состав Концерна УВЗ. Кроме того, мы готовы осуществлять сотрудничество с предприятиями Свердловской области и Уральского региона.

Поддержка для инноваторов

– Как в целом на предприятии устроена работа по внедрению новшеств? Может быть, существуют внутренние гранты для инноваторов и молодых изобретателей?

– На УВЗ есть управление интеллектуальной собственности и отдел бережливого производства, которые осуществляют руководство и учёт работ, связанных с рационализаторской и изобретательской деятельностью. Ежегодно подводятся итоги и награждение наиболее активных рационализаторов. Авторам изобретений, которые используются в производстве, выплачивается авторское вознаграждение в соответствии с принятыми на УВЗ документами. В обществе на постоянной основе работает Совет по интеллектуальным правам во главе с заместителем генерального директора. В период с 2018 года только инженерами-металлургами, в том числе молодыми изобретателями, получено более 10 охранных документов – это изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

– Как, на ваш взгляд, в целом обстоят дела с научными разработками в Свердловской области?

– На мой взгляд, потенциал научных разработок в Свердловской области чрезвычайно высокий.

– За счёт чего можно улучшить работу в этом направлении?

– Для улучшения работ в данном направлении необходимо обеспечивать молодых учёных-исследователей всеми необходимыми материалами, оборудованием и компьютерной техникой и совместно с опытными наставниками-руководителями внедрять новые разработки в серийное производство на предприятиях в РФ.

– В каком направлении сейчас движутся ваши разработки, каких новаторских открытий стоит ожидать в ближайшие годы?

– Наши новаторские разработки в данный момент направлены на совершенствование технологии, повышение эффективности использования металла и других технологических материалов, снижение себестоимости продукции. Новые работы проводятся также для достижения улучшенных показателей механических свойств металлов, физико-механических свойств формовочных и стержневых смесей, улучшения товарного вида продукции, в том числе за счёт применения цифровых технологий. Работаем над заменой импортных материалов на материалы российского производства. Всё это позволит в ближайшие годы реализовать планы по обеспечению потребностей своего предприятия в качественной литой заготовке и улучшить технико-экономические показатели технологии.

врезка

Кстати: День изобретателя и рационализатора отмечается в России ежегодно в последнюю субботу июня. Уральских инженеров-инноваторов с профессиональным праздником поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам главы региона, в Свердловской области уделяется большое внимание поддержке и развитию инновационной активности, созданию условий работы для молодых учёных и изобретателей, внедрению новых технологий в жизнь. В частности, в регионе уже несколько лет работает программа «Уральская инженерная школа», которая способствует поэтапной подготовке инженерных кадров начиная со школьного возраста. На базе многих свердловских предприятий работают собственные образовательные центры. Евгений Куйвашев поблагодарил уральских рационализаторов и изобретателей за «творческий поиск и весомый вклад в развитие инновационной экономики Свердловской области».

Сергеем Мартыненко – один из лауреатов премии им. Черепановых на УВЗ в этом году. Фото: Валентин Тетерин