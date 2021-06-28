Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил мэрии разработать проект Генерального плана города на срок до 2045 года. Фото: Александр Зайцев

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил мэрии разработать проект Генерального плана города на срок аж до 2045 года. И параллельно скорректировать в соответствии с законодательством действующий Генеральный план. Что же получается – уральская столица будет жить сразу по двум Генпланам? Или новый документ станет продолжением существующего?

При словах «генеральный план города» многие из нас начинают зевать от скуки… А зря. Штука эта – очень интересная и важная. Генеральный план фактически определяет порядок градостроительной деятельности на территории. Проще говоря, он устанавливает «правила игры» – единые как для застройщиков, так и для чиновников. И содержит всю актуальную информацию о перспективных микрорайонах, основных направлениях развития города, потенциальных возможностях ключевых объектов недвижимости и земельных участков. Естественно, что споров вокруг такого документа всегда немало, ведь речь идёт об инвестициях в будущее…

Напророчили…

Сейчас в Екатеринбурге действует Генеральный план, утверждённый городской думой ещё в 2004 году. Тогда уральскую столицу возглавлял Аркадий Чернецкий, ныне сенатор Совета Федерации РФ, и он же приложил немало усилий, чтобы документ состоялся. Изначально данный Генплан разработали на срок до 2015 года. А потом – уже с новыми властями – его корректировали и продлевали до 2020 и 2025 годов. Спрашивается, зачем? Всё дело в том, что Генплан – это живой документ: в его основе заложены такие показатели, как количество жителей города, объёмы введённого жилья и прочее. С течением времени они меняются, плюс к этому меняются и требования Градостроительного кодекса РФ. И корректировка Генплана, дабы всё соответствовало реалиям, неизбежна.

Стоит отметить, что действующий Генплан тогда, в 2004 году, наделал много шума. Ведь екатеринбургская земля впервые стала рассматриваться как объект недвижимости и главный ресурс для выполнения градостроительных программ. И тогда же было чётко обозначено основное направление развития города – юго-западное (районы Академический, Широкая Речка, Медный, Новокольцовский и пр.). Как поясняли чиновники и архитекторы, там и свободной земли больше, и экология получше, есть и транспортные сети, и аэропорт – под боком. Объёмы жилищного строительства в этом направлении планировалось увеличить на 17,4 млн квадратных метров (многоэтажного жилья – на 10,4 млн, малоэтажного – на 7 млн). И уже тогда прогнозировалось, что территория Екатеринбурга вырастет более чем в два раза (с 48,7 тысячи гектаров до 114,6 тысячи). При этом компактность застройки (что отличает уральскую столицу от других мегаполисов!) необходимо было сохранить.

Сейчас мы наблюдаем, как прогнозы 17-летней давности сбываются. Строительный бум на юго-западе города идёт, впрочем, как и переустройство там транспортных сетей, проектирование трамвайных линий, закладка будущих объектов Универсиады и прочее.

Смутное время

В 2020 году Генеральный план Екатеринбурга со сроком действия до 2025 года решили продлить до 2035-го. Поручение мэрии дал тогдашний глава города, ныне первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. Но дело успехом не увенчалось – застройщики подняли бунт, обвинив администрацию в стремлении намеренно ограничить объёмы строительства и ввести дополнительные запреты в части освоения земли, которых, по их мнению, и так сегодня много.

Свои претензии в адрес мэрии высказал и областной министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков. Выступая на заседании Союза архитекторов, он заявил, что в администрации не понимают сути градостроительного развития Екатеринбурга.

– Для Екатеринбурга – это Генеральный план, а для Свердловской области – схема территориального планирования, которая учитывает развитие Екатеринбургской агломерации. Данная схема имеет высший уровень, и Генплан должен встроиться в неё. Когда мы узнали, что город вышел на согласование своего Генплана без синхронизации со схемой, возникли вопросы, – сказал министр.

Однако в ключевой позиции – осваивать новые территории города, сохраняя при этом его компактность, – областные власти оказались солидарны с муниципальными. На международном фестивале архитектуры и дизайна «Евразийская премия», проходившем в уральской столице, главный архитектор Свердловской области (он же заместитель Волкова) Владимир Вениаминов высказался по этому поводу:

– Есть два планировочных принципа развития городов: моноцентрический и полицентрический. Первый предполагает подчинение всей планировочной структуры единому центру и подходит для небольших городов. В случае с Екатеринбургом правильнее использовать полицентрический принцип. Он предполагает, что каждый городской микрорайон является самодостаточным по большинству показателей – это значимые социальные объекты, точки приложения труда, площадки для совместных активностей. Но при этом в городе остаются зоны общего притяжения жителей – театр, аэропорт и другие. Так мы сможем снизить нагрузки на транспортную сеть и уделить внимание развитию комфортных городских пространств.

Тем не менее проект Генерального плана с прицелом на 2035 год так и не приняли. И уральская столица вновь вернулась к «старому» плану – до 2025 года…

А где Володин?

На днях власти Екатеринбурга вновь вернулись к вопросу о Генплане: мэр уральской столицы Алексей Орлов распорядился проработать документ с перспективой до 2045 года. То есть на 20 лет вперёд. Утвердить обновлённый Генплан должны только через два с половиной года – в декабре 2023-го. А чуть раньше, в сентябре, должны состояться общественные обсуждения.

«Проект будет разрабатываться с учётом предложений и замечаний от юридических и физических лиц, застройщиков и общественности», процитировала пресс-служба мэрии начальника департамента по градостроительному развитию и планировке территории Алексея Черноскутова.

В администрации подчеркнули: перед общественными обсуждениями новая версия Генплана появится в общем доступе – на официальном портале екатеринбург.рф. По итогам публичных слушаний в Генплан внесут необходимые поправки. А уже потом откорректированный документ пойдёт на утверждение в областное министерство строительства и развития инфраструктуры. Все существующие наработки по перспективам развития города обязательно внесут в новый документ, то есть новый Генплан продолжит действующий.

Других подробностей пока нет. Но одно событие уже насторожило общественность: глава Екатеринбурга обновил состав архитектурно-градостроительного совета города, который, в том числе, участвует в работе над Генеральным планом. В совет включили нескольких новых экспертов – ректора УрГАХУ Александра Долгова, председателя правления свердловского Союза архитекторов России Сергея Алейникова, доцента кафедры городского строительства УрФУ Евгения Пенцева и других. Но почему-то исключили спикера Екатеринбургской городской думы Игоря Володина, хотя именно дума утверждает проект Генплана.

Сам Игорь Володин в разговоре с «Облгазетой» так прокомментировал ситуацию:

– Это не новость для меня. Данный вопрос предварительно обсуждался с главой. Никакой политической подоплёки здесь нет. Просто пока нет острой необходимости присутствия в составе этого совета представителей думы. Если мы захотим, нас включат в него – договорённость такая есть.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Мнение Вячеслав ТРАПЕЗНИКОВ, президент Гильдии строителей Урала, член архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга: – Действующий Генплан – это документ, в корне своем разработанный в конце 90-х годов и в 2010-е годы, прошедший «перелицовку», но не глобальное обновление. Данный факт необходимо помнить. За примерно 25 лет город сделал кардинальный шаг в своем развитии. Качественный шаг – не только количественный. И конечно же, понимание точек роста, понимание задач и перспектив не могло не измениться. Что ждать от нового Генплана? Я уверен, что он станет в гораздо большей степени полицентричным, с большим количеством направлений и территорий развития, затем, чтобы в том числе решать задачи комфортного городского передвижения.

Это интересно Топ-10 положений из действующего Генплана Екатеринбурга до 2025 года: местоположение общегородского центра по проспекту Ленина, сложившееся исторически, сохраняется;

расширение территории городской застройки планируется без изъятия территорий лесопарков – главного богатства города;

коллективные сады, расположенные вблизи города (в границах ЕКАД), постепенно трансформируются в индивидуальную жилую застройку. Сады, расположенные за пределами ЕКАД, рассматриваются в перспективе как дачные посёлки;

пассажиропотоки районов Широкореченский и Академический требуют проектирования в них трамвайного транспорта в качестве основного и в сочетании с троллейбусом и автобусом;

жилищное строительство планируется вести по линии формирования 15 крупных планировочных районов с населением 50–200 тысяч жителей. Это районы: Орджоникидзевский, Садовый, Шарташский, Сибирский, Кольцовский, Нижнеисетский, Южный, Шабровский, Горнощитский, Академический, Юго-Западный, Широкореченский, ВИЗ-Правобережный, Сортировочный и Палкинский;

высвобождение земель для общегородских функций идёт за счёт сокращения производственных территорий. Наиболее радикальные преобразования связаны с функционально-экологическими проблемами – вынос железнодорожной станции «Свердловск-Сортировочный» на новую станцию «Седельниково», ликвидация карьеров. Большая часть этих территорий будет использоваться для жилищно-гражданского строительства;

массовый подвоз авиапассажиров в аэропорт предлагается осуществлять тремя видами общественного транспорта: троллейбусом, автобусом и городской электричкой (!). Организация движения городской электрички предусматривается по направлению от станции «Свердловск-Сортировочная» до станции «Аэропорт Кольцово» (протяжённость маршрута 30 км, с устройством 12 станций);

для увеличения пропускной способности дорог необходимо приступить к использованию подземного пространства, где можно создать систему подземных связей для скоростного движения транспортных средств. Например, улица Московская от Малышева до Большакова может пройти по территории жилой застройки в тоннеле длиной до 1,4 км;

троллейбусные линии будут развиваться в перспективе в районах Калиновский, Широкая Речка, Академический, Сортировочный, Южный;

предусмотрена экологическая реабилитация реки Исеть – ликвидация сброса всех сточных вод и очистка дна русла на всём протяжении.

Кстати Первый Генеральный план Екатеринбурга (тогда Свердловска) был принят в 1972 году. Документ использовался больше как «ресурсоопределяющий» – то есть в соответствии с ним производилось финансирование программ капитального строительства. Но уже в нём юго-западное направление развития города фигурировало как наиболее перспективное. Более того, в этом Генплане высказывалось предположение, что Берёзовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск и Арамиль войдут в городскую черту и со временем станут районами уральской столицы. Сегодня эти города официально входят в Екатеринбургскую агломерацию (так называемый Большой Екатеринбург). Выходит, предсказания 49-летней давности сбылись?!

На заметку С каждым новым Генпланом горизонт планирования сужался. Генплан от 1972 года был рассчитан на 28 лет, Генплан от 2004 года – на 21 год, а разрабатываемый сейчас – на 20 лет. Это связано с изменениями Градостроительного кодекса РФ, который и устанавливает сроки действия документа.

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга