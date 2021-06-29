Банк России выпускает миллион монет с медвежонком Умкой

7 тысяч трёхрублёвых монет изготовлены из серебра. Фото: ЦБ РФ

ЦБ РФ выпускает более миллиона памятных монет с изображением белого медвежонка Умки. Монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей поступят в оборот.

Они выпускаются в серии "Российская (советская) мультипликация". 7 тысяч трёхрублёвых монет изготовлены из серебра. На оборотной стороне изображены герои мультфильма на фоне льда и звёздного неба.

Миллион монет номиналом 25 рублей выпустили из недрагоценного металла. 150 тысяч из них вышли с цветным покрытием.

"Белый медвежонок Умка из одноименного мультфильма, полюбившегося многим поколениям зрителей, появится на памятных монетах Банка России. Мультипликационный фильм был создан режиссёрами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем по сценарию писателя Юрия Яковлева на киностудии "Союзмультфильм", его первая часть вышла в 1969 году", - напомнили в Банке России.