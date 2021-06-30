В пилотную группу по тестированию цифрового рубля вошли 12 банков

Новая инфраструктура снизит стоимость платежей и переводов. Фото: Алексей Кунилов

Центробанк РФ сформировал пилотную группу для тестирования платформы цифрового рубля. В неё вошли 12 финансово-кредитных организаций.

«Сформирована первая пилотная группа для тестирования цифрового рубля. В группу вошли 12 банков, которые выразили желание участвовать в пилотном проекте и направили соответствующие письма в Банк России», – говорится в сообщении регулятора.

Как рассказали в пресс-службе ЦБ, работу над прототипом платформы цифрового рубля рассчитывают завершить до конца года. Планируется, что тестирование начнётся в январе 2022 года. Предполагается, что оно пройдёт в несколько этапов и растянется на год. На основе полученного опыта будет разработана «дорожная карта» по внедрению цифрового рубля.

Задача первого этапа – протестировать эмиссию (выпуск денег в обращение, ведущий к наращиванию денежной массы. – Прим. ред.) цифрового рубля и еще ряд операций. Затем список тестируемых операций будет расширен, как и число участников пилотного проекта.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова пояснила, что цифровой рубль – проект по созданию новой платёжной инфраструктуры для повышения доступности и снижения стоимости платежей и переводов для граждан и бизнеса.

Фото: ЦБ РФ

Напомним, что ЦБ сейчас ведёт работу над созданием дизайна для модернизируемой банкноты номиналом 5000 рублей. Как писала «Областная газета», в состав экспертной группы по выбору изображений вошли четыре специалиста из Екатеринбурга. Они предложат достопримечательности и объекты Екатеринбурга и Уральского федерального округа, а также помогут отобрать изображения для размещения на обновлённой банкноте.