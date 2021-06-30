Президент РФ сказал, что цены на продукты в стране упадут после сбора урожая

Владимир Путин отметил, что сегодня мировые индексы на продукты питания достигли пика за последние 10 лет. Фото: Алексей Кунилов.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что сегодня мировые индексы на продукты питания достигли пика за последние 10 лет, из-за чего цены на овощи и фрукты в российских магазинах сильно выросли. Глава государства считает, что урожай 2021 года позволит скинуть эти цены.

"Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция - рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается", - сказал президент во время прямой линии с россиянами.

По его словам, наибольший рост цен на продукты питания случился в 2020 году и начале 2021 года. Сильнее всего выросли цены на сахар - +41%. Владимир Путин подчеркнул, что правительство принимает меры по сдерживанию цен на товары, однако признался, что это не всегда это происходит своевременно.

Напомним, вчера "Облгазета" сообщала, что супермаркет "Ашан" в Екатеринбурге снизил цену на морковь со 189 до 99 рублей за килограмм после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал магазин за накрутку. При этом глава региона считает, что цена на овощи должна быть ещё ниже.