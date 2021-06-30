Екатеринбург на ИННОПРОМЕ будет искать инвесторов для строительства бассейнов

Представитель администрации города рассказал о программе мероприятий на стенде города и Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Власти Екатеринбурга в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 планируют привлечь частных инвесторов для строительства бассейнов, развития детских оздоровительных лагерей. В качестве инновационной перспективы на площадке муниципалитета рассмотрят внедрение технологии водородных двигателей на железных дорогах.

О мероприятиях, которые проведёт Екатеринбург, в ходе брифинга рассказал начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. В этом году Екатеринбург и Свердловская область будут представлены на объединённом стенде. Первое мероприятие запланировано 5 июля в 13:00 сразу после торжественного открытия выставки и её осмотра первыми лицами. Оно будет посвящено вопросам «зелёной» экономики.

Экспертами выступят представители Германии, которая, как известно, преуспела в этом вопросе. «Германия в этом смысле пионер. «Зелёное» лобби там очень серьёзное. Они поделятся своим опытом, практикой», - отметил Алексей Прядеин, добавив, что затем состоится презентация шестой Уральской индустриальной биеннале.

Второй день на объединённом стенде откроется с демонстрации инвестпроектов, которые планируется реализовать в Екатеринбурге, в том числе с привлечением инструментов государственного-частного партнёрства. Александр Прядеин сообщил, что планируется обсудить вопрос развития системы уличного освещения, строительства бассейнов, острая нехватка которых существует в Екатеринбурге. Частных инвесторов также хотят привлечь к развитию детских оздоровительных лагерей и природного парка «Палкино» как туристического объекта.

В среду состоится заседание координационного совета агломерации, где будет рассмотрен и подписан ряд межмуниципальных контрактов. В этом мероприятии примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его первый заместитель Александр Высокинский, сенатор Аркадий Чернецкий. Продолжится работа панельными сессиями, посвящёнными Универсиаде-2023 и комплексному развитию территорий, агломерационным практикам.

В четверг будет обсуждаться взаимодействие бизнеса, науки и власти по вопросам внедрения технологии водородных двигателей на железных дорогах, что всерьёз рассматривается как инновационная перспектива. Завершит работу стенда мероприятие, посвящённое малоэтажному индивидуальному строительству с внедрением технологий типовых домов.

Напомним, ИННОПРОМ-2021 пройдёт с 5 по 8 июля в «Екатеринбург-ЭКСПО».