Российско-китайcкое Экспо в Екатеринбурге перенесли на год

Шестое Российско-Китайское ЭКСПО состоялось в 2019 году в Харбине. В 2020 году оно должно было пройти в нашей стране. Фото: с сайта мероприятия

Седьмое российско-китайское Экспо перенесли на 2022 год. Мероприятие не могут провести уже два года из-за коронавируса. С 2014 по 2019 год оно проходило в России или Китае.

"Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО состоится с 4 по 7 июля 2022 года в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" параллельно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ", - говорится теперь на сайте мероприятия.

Перенос связан с тем, что Китай до сих пор остаётся закрытым, а также с объявлением третьей волны коронавируса в РФ. Напомним, что шестое Российско-Китайское ЭКСПО состоялось в 2019 году в Харбине. В 2020 году оно должно было пройти в нашей стране.

Отметим, что сам ИННОПРОМ в Екатеринбурге в этом году состоится, он пройдёт с 5 по 8 июля. Своё участие в международной промышленной выставке подтвердили 450 иностранных гостей. Самая представительная делегация приедет из Италии, которая в этом году выступает страной-партнёром - до 250 человек. Гости из Италии примут участие в основной сессии ИННОПРОМа, которую, как ожидается, посетит премьер-министр России Михаил Мишустин.