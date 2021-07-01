Деловой программе ИННОПРОМа-2021 дан старт

В присутствии губернатора Евгения Куйвашева генеральный директор УГМК Андрей Козицын (справа) и президент Банка Интеза Антонио Фаллико (слева) подписали меморандум о взаимопонимании. Фото: Павел Ворожцов

В четверг 1 июля в Екатеринбурге прошла III выездная сессия Веронского Евразийского экономического форума по теме «Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана: Уральское измерение».

Сессия стала первым мероприятием деловой программы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021, страной-партнёром которой в этом году выступает Италия.

Открывая сессию, губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил организатора Веронского форума, председателя совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико за системное сотрудничество со Средним Уралом и подчеркнул, что Веронский форум стал важной площадкой для коммуникации предпринимателей и органов власти нашего региона с итальянскими партнёрами.

В свою очередь, Антонию Фаллико, приветствуя участников сессии, назвал развитие сотрудничества между Италией и Уралом одним из условий возврата к экономическому росту после кризиса. А одним из практических шагов в этом направлении стало подписание на полях сессии меморандума о взаимопонимании между холдингом УГМК и Банком Интеза.

Всего в работе выездной сессии приняли участие более 50 российских и итальянских компаний, представители органов власти, Торгово-промышленной палаты России и Уральской ТПП, Ассоциации европейского бизнеса. Они провели дискуссии и обменялись мнениями по актуальным вопросам развития международной кооперации в металлургии, экологической и цифровой трансформации.

СПРАВКА «ОГ» Веронский Евразийский экономический форум ежегодно проходит с 2008 года, его цель – развитие экономических отношений между компаниями Италии и стран-участниц Евразийского экономического союза. Свердловскую область впервые представил на этом форуме губернатор Евгений Куйвашев в ходе своего визита в Итальянскую Республику в 2015 году. А выездные сессии форума в Екатеринбурге проводятся с 2019 года.

В работе выездной сессии Веронского Евроазиатского форума принял участие первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский (справа). Фото: Павел Ворожцов

Модератором дискуссии на выездной сессии Веронского ЕАФ выступил председатель Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Фото: Павел Ворожцов

Мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемических мер. Фото: Павел Ворожцов