Зампред ЦБ РФ рассказал, что появится на купюре в 5 000 рублей с изображением Екатеринбурга

Центробанк РФ уже использовал изображение Дома Севастьянова для создания денежных знаков. Фото: Галина Соловьёва

Зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев заявил, что на пятитысячной банкноте, вероятнее всего, появится Дом Севастьянова или Плотинка. Эти варианты набрали наибольшее число оценок экспертных групп Центробанка.

В ближайшее время специалисты должны направить свои предложения в совет директоров регулятора, который примет итоговое решение.

"По Екатеринбургу разброс мнений чуть более широкий, но Дом Севастьянова и Плотинка пользуются большой популярность", - рассказал "Известиям" Михаил Алексеев.

Напомним, что в конце марта запред Банка России заявил, что на лицевой стороне купюры в 5 000 рублей вместо Хабаровска появится Екатеринбург, а на обратной — виды Уральского федерального округа. Модернизированная пятитысячная банкнота, а также денежные знаки номиналом 10, 50, 100, 1000 с новыми изображениями поступят в обращение в 2023 году.

Как писала "Областная газета", изначально экспертов из Екатеринбурга в списке не было. С предложением включить четырёх уральцев в экспертную группу по выбору изображений для новой банкноты выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. После этого список экспертов пополнили директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Владимир Блинов, архитектор Михаил Вяткин и председатель Общественной палаты Свердловской области и региональной организации "Свердловский творческий Союз журналистов" Александр Левин.

Справка "ОГ" Центробанк РФ уже использовал изображение Дома Севастьянова для создания денежных знаков. В 2008 году он выпустил трёхрублёвую коллекционную монету с видом на этот памятник архитектуры со стороны реки Исеть. Тираж монеты из серебра 925/1000 пробы составил 7500 экземпляров. Её масса – почти 34 грамма, диаметр — 3,9 сантиметра, а стоимость на аукционах — 5,5 тысячи рублей. Фото: ЦБ РФ

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