Евгений Куйвашев осмотрел стенды «ИННОПРОМа» перед открытием выставки

Евгений Куйвашев прошёлся по площадке страны - партнёра выставки – Италии. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осмотрел стенды стартующей завтра, 5 июля, международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021. В последний день перед открытием глава региона в сопровождении своего первого заместителя Александр Высокинского и ряда министров посетили стенды крупнейших отечественных предприятий и страны-партнёра выставки – Италии.

Одним из первых губернатор посетил стенд Госкорпорации «Ростех». На нём главе региона представили уникальное лекарство против коронавирусной инфекции - «Ковид глобулин». Оно содержит антитела, выделенные из крови доноров, переболевших COVID-19. В компании уточнили, что лекарство прошло все испытания, правда пока сертифицировано лишь для применения в экстренных случаях.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Затем Евгений Куйвашев прошёлся по стенду Свердловской области и отправился на большую площадку страны-партнёра выставки – Италии. Здесь ему показали новейший мотоцикл "Ducati", модели космических спутников, элитный автомобиль "Lamborghini" и вертолёт от компании "Leonardo". Воздушное транспортное средство на стенде было представлено в VIP-версии: с комфортабельными кожаными сидениями. Но производители рассказали, что его можно оборудовать и скромнее - под различные нужды. Позднее губернатор не исключил покупку вертолёта для санитарной авиации.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Во втором павильоне Евгений Куйвашев посетил стенд «СИНАРа-девелопмент», на котором ему презентовали макеты будущего района Новокольцовский и деревни Универсиады-2023. Затем на стенде «Алмаз-Антей» делегация осмотрела автономный необитаемый подводный аппарат большой автономности.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Пожалуй, больше всего времени глава региона провёл на стенде ООО «ПК Транспортные системы», где презентованы новые модели трамвая и троллейбуса. Евгений Куйвашев осмотрел транспортные средства не только снаружи, но и побывал в салонах.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

О том, что еще показали губернатору на выставке - читайте в одном из ближайших номеров «Областной газеты».

Напомним в прошлом году выставка ИННОПРОМ была отменена из-за коронавирусных ограничений. В этом году, несмотря на рост заболеваемости в последние дни перед мероприятием, выставку решили провести в традиционном очном формате. Принять участие в международной выставке решились 11 стран. Также на площадках представлены 18 регионов России.

Добавим, что в этом году выставку ИННОПРОМ в Екатеринбург посетят председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и четыре федеральных министра. Уже сегодня 4 июля в Екатеринбурге премьер-министр встретится с представителями российского и иностранного бизнеса.

В день открытия выставки - 5 июля, - председатель Правительства выступит на главной стратегической сессии «Иннопром-2021» «Гибкое производство: максимальная адаптация» и вручит Национальную промышленную премию «Индустрия». Также Михаил Мишустин посетит социальные и промышленные объекты и встретится с губернатором Евгением Куйвашевым.

Вместе с премьером в рабочей поездке примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель министерства экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.