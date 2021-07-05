На внедрение цифровой модели управления области дали полгода

Над внедрением цифровых технологий активно работают все министерства и ведомства Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Свердловской области утвердило Положение о региональном министерстве цифрового развития и связи. 2 июля этот документ опубликован на портале правовой информации www.pravo.gov66.ru.

Напомним, указ о преобразовании регионального департамента информатизации и связи в министерство цифрового развития и связи был подписан губернатором Евгением Куйвашевым 12 марта, а опубликован в «Облгазете» и вступил в силу 17 марта. Повышаемому в ранге департаменту было предписано представить на утверждение в областное правительство развёрнутый план (дорожную карту) перехода на цифровую модель управления в сфере информатизации и информационной безопасности органов государственной власти региона.

Спустя три месяца после того как началась реорганизация департамента информатизации и связи, было принято вышеупомянутое положение. Оно определяет структуру, штатную численность, полномочия и функции нового министерства. Отдельным пунктом этого документа заместителю губернатора Олегу Чемезову поставлена задача в конкретный срок до 30 декабря 2021 года организовать работу по внедрению централизованной модели управления в области информатизации и цифрового развития Свердловской области.

Как отмечает директор департамента информатизации и связи Юрий Гущин, внедрение этой модели будет способствовать ускорению и выводу на новый уровень цифровой информатизации Среднего Урала для достижения показателей, определённых национальной программой «Цифровая экономика». По его словам, все министерства и ведомства региона ведут активную работу в этом направлении, в том числе – по оказанию населению государственных и муниципальных услуг в цифровом формате.