Михаил Мишустин принял участие в ИННОПРОМе-2021

«ИННОПРОМ – хорошая возможность представить новые разработки и идеи, выстроить взаимовыгодное сотрудничество на будущее», - отметил Михаил Мишустин. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Сегодня, 5 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин побывал на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021. Он совершил обход выставочных павильонов МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и выступил на главной стратегической сессии «Гибкое производство. Максимальная адаптация».

Стенд Свердловской области председателю Правительства России представил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона также рассказал о планах по созданию студенческого городка УрФУ в районе Новокольцовский, где строится Деревня Универсиады-2023.

Евгений Куйвашев отметил, что для формирования полноценного кампуса необходимо будет развернуть дополнительную стройку – возвести новые учебные корпуса СУНЦ. Михаил Мишустин положительно оценил эту идею и пообещал обсудить проект детально с региональной командой.

Премьер-министр также осмотрел национальную экспозицию страны-партнёра выставки – Италии, стенд Минпромторга России, госкорпорации Ростех и другие. Кроме того, Михаил Мишустин выступил на главной стратегической сессии.

«ИННОПРОМ – хорошая возможность представить новые разработки и идеи, выстроить взаимовыгодное сотрудничество на будущее. Уверен, в дискуссиях, которые развернутся здесь на протяжении нескольких дней, будут выработаны оптимальные решения», – отметил он, пожелав всем участникам мероприятия плодотворной работы.

Гостями ИННОПРОМ-2021 также стали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, депутат Госдумы Павел Крешенинников.

XI Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. Тема выставки «Гибкое производство». Страна-партнёр выставки – Италия. В рамках деловой программы запланировано более 150 мероприятий, ключевые деловые мероприятия Среднего Урала пройдут на стенде региона. С полной программой можно ознакомиться тут.

Напомним, премьер-министр прибыл в столицу Урала накануне. По приезду он встретился с российскими и иностранными бизнесменами.