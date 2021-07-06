Евгений Куйвашев заключил с ВСМПО-АВИСМА соглашение о развитии Верхней Салды

Документы были подписаны на полях международной выставки ИННОПРОМ-2021. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство Свердловской области, корпорация ВСМПО-Ависма и администрация Верхней Салды договорились о сотрудничестве в рамках социально-экономического развития города. Соответствующее соглашение подписано 6 июля на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге.

Под документами оставили подписи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Осипов и глава Верхнесалдинского ГО Константин Носков. В соглашении определены ключевые направления сотрудничества на ближайшие десять лет.

На следующем этапе предполагается заключение дополнительных договоров. Они будут регламентировать реализацию программ социально-экономического развития и инвестпроектов в области здравоохранения, ЖКХ, транспорта, образования.

Благодаря соглашениям, в ближайшее время в Верхней Салде начнутся строительство стационара Центральной городской больницы и комплексный капитальный ремонт детской и взрослой поликлиник. Кроме того, в городском округе запланирована реконструкция фильтровальной и насосной станций, а также строительство резервного водовода, блочных котельных, замена тепловых сетей и многое другое.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, помимо этого стороны выразили готовность к сотрудничеству и в образовательном секторе. В частности, корпорация намерена инвестировать в строительство образовательного технического центра для воспитанников школ Верхней Салды.

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