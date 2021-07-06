ИННОПРОМ собрал зарубежных стартаперов

Выставочный стенд Италии – один из наиболее крупных на ИННОПРОМЕ-2021. Фото: Павел Ворожцов

Несмотря на ограничения, вызванные продолжающейся пандемией Covid-19, более трети участников ИННОПРОМа в 2021 году – это иностранные компании из 23 государств. Свои национальные экспозиции в столице Урала представили Бельгия, Белоруссия, Венгрия, Германия, Италия, Узбекистан и другие страны.

Всего на площадках ЭКСПО-центра с 5 по 8 июля запланировано проведение 150 деловых мероприятий, включая ряд тематических международных форумов. Так, уже в первый день кроме главной стратегической сессии «Гибкое производство. Максимальная адаптация» в Конгресс-холле прошёл Российско-Итальянский промышленный форум «От гибкого производства – к сотрудничеству в высоких технологиях», в котором приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти.

На форуме обсуждались возможности углубления сотрудничества предприятий двух стран в развитии гибких производственных систем, позволяющих выпускать высококачественные изделия постоянно меняющейся номенклатуры при непрерывности производственного процесса. В качестве успешных примеров отмечалось участие итальянских компаний в разработке компонентов для российского автопрома, совместная работа холдинга «Вертолёты России» с итальянскими фирмами над созданием многоцелевого вертолёта VRT500, реализация подписанного в сентября 2020 года контракта на поставку итальянским холдингом Danieli оборудования для российской Объединённой металлургической компании.

Денис Мантуров напомнил, что сегодня российская промышленность переходит на новый технологический уровень и рассчитывает на совместную с итальянскими партнёрами реализацию проектов в таких, например, перспективных направлениях, как водородная энергетика. Кроме того в России созданы 12 консорциумов по разработке комплексных цифровых решений для телекоммуникационной сферы, топливно-энергетического комплекса, агропрома, транспорта, медицины и других секторов экономики. К их работе могут подключиться и иностранные участники – как крупные компании, так и небольшие стартапы.

Отвечая на такое предложение, президент агентства по интернационализации и продвижению итальянских компаний за рубежом (ICE) Карло Мариа Ферро подчеркнул, что Италия – второй в Европе производитель промышленного оборудования, которое она предлагает для торгового обмена с Россией. Но с другой стороны, по его словам, самые инновационные предприятия возникают из стартапов. Поэтому пять из 61 итальянских фирм, приехавших на выставку в Екатеринбург, – это лидеры итальянской экономики, а остальные 56 – средние и малые предприятия с огромными возможностями в области современных технологий.