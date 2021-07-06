В чем гибкость, брат? Самые заметные стенды ИННОПРОМа

Главное место на стенде Свердловской областизанимает большой «Мультимедийный куб», который по замыслу организаторов должен «символизировать основные темы выставки». Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге продолжает свою работу выставка ИННОПРОМ-2021. В этом году на площадках «Екатеринбург-ЭКСПО» представлено 30 стран и около 20 регионов России: свою продукцию презентуют более 600 российских и международных компаний. Деловая программа включает более 150 мероприятий, в которых примут участие более 500 экспертов и руководителей крупнейших компаний из 20 стран мира. Основная тема ИННОПРОМа в этом году – «Гибкое производство».

На открытии выставки председатель российского правительства Михаил Мишустин раскрыл смысл её тематики: сегодня гибкость, основанная на использовании цифровых технологий, становится одним из ключевых условий эффективного производства. Она позволяет минимизировать риски и снизить ущерб.

«Пандемия разрушила сложившиеся цепочки поставок промышленной продукции. Сломала привычную структуру спроса на ключевых рынках. Во время таких кризисных ситуаций необходимо оперативно реагировать на изменения предпочтений потребителей», – отметил премьер.

Нашла ли тема гибкого производства своё отражение на стендах участников ИННОПРОМа? Беглый осмотр павильонов не дает однозначного ответа на этот вопрос.

С одной стороны, большую часть представленных экспонатов мы уже видели на выставках прошлых лет в том или ином варианте. В этом смысле «гибкость» выглядит скорее притянутой за уши на фоне пандемии – по факту изменился только формат подачи материала и расстановка акцентов. К тому же многое из того, что было представлено на прошлых выставках под соусом «технологии будущего», так и не нашло своего применения на практике – по крайней мере, на Среднем Урале.

С другой стороны, нынешняя выставка – отличный повод для компаний показать, как им удалось адаптироваться к работе и производству в новых постковидных реалиях. Кроме того, на выставке есть и на самом деле новаторские решения, которые вполне созвучны со словосочетанием «гибкое производство».

По соседству со стендом Свердловской области разместилась площадка страны-партнёра – Италии. Одно из ключевых мест здесь занимает вертолёт от компании Leonardo. Во время обхода стендов за сутки до старта выставки воздушное судно презентовали Евгению Куйвашеву. Казалось бы, что может быть гибкого в огромной винтокрылой машине? Но, как пояснили производители, на стенде представлена его люксовая версия с комфортабельными кожаными сидениями, при этом вертолёт можно оборудовать и под другие нужды, например, для тушения лесных пожаров. Так, свердловский губернатор не исключил покупку вертолёта для санитарной авиации. Фото: Павел Ворожцов

Компания ПКТС представила новые модели трамвая и троллейбуса. Полностью низкопольный двухсекционный трамвай 71–921 «Корсар», предназначен для узкоколейных путей шириной 1000 миллиметров и производится по большей части на экспорт. В день открытия такой трамвай тщательно осмотрел Евгений Куйвашев. Фото: Павел Ворожцов

На выставке представлена первая в России цифровая швейная фабрика полного цикла «Юниформ Ателье». Компания стала победителем премии Правительства России в области качества в 2020 году. Стенд в день открытия осмотрели депутаты Заксобрания и Председатель ЗССО Людмила Бабушкина. Фото: Пресс-служба ЗССО

Компания Promobot представила нам киберконсультанта по имени Алексей. Планируется, что в скором времени он заменит администратора в одном из МФЦ Екатеринбурга Фото: Павел Ворожцов

К слову, о роботах: на выставке нашлось место не только человекоподобным машинам. Фото: Павел Ворожцов

На своём стенде УГМК представила новый погрузчик ПДМ14 УГМК ФЕРРИТ с грузоподъемностью ковша 14 тонн. Машина произведена в Шадринске Фото: Павел Ворожцов