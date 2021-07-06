В чем гибкость, брат? Самые заметные стенды ИННОПРОМа

В Екатеринбурге продолжает свою работу выставка ИННОПРОМ-2021. В этом году на площадках «Екатеринбург-ЭКСПО» представлено 30 стран и около 20 регионов России: свою продукцию презентуют более 600 российских и международных компаний. Деловая программа включает более 150 мероприятий, в которых примут участие более 500 экспертов и руководителей крупнейших компаний из 20 стран мира. Основная тема ИННОПРОМа в этом году – «Гибкое производство».
На открытии выставки председатель российского правительства Михаил Мишустин раскрыл смысл её тематики: сегодня гибкость, основанная на использовании цифровых технологий, становится одним из ключевых условий эффективного производства. Она позволяет минимизировать риски и снизить ущерб.
«Пандемия разрушила сложившиеся цепочки поставок промышленной продукции. Сломала привычную структуру спроса на ключевых рынках. Во время таких кризисных ситуаций необходимо оперативно реагировать на изменения предпочтений потребителей», – отметил премьер.
Нашла ли тема гибкого производства своё отражение на стендах участников ИННОПРОМа? Беглый осмотр павильонов не дает однозначного ответа на этот вопрос.
С одной стороны, большую часть представленных экспонатов мы уже видели на выставках прошлых лет в том или ином варианте. В этом смысле «гибкость» выглядит скорее притянутой за уши на фоне пандемии – по факту изменился только формат подачи материала и расстановка акцентов. К тому же многое из того, что было представлено на прошлых выставках под соусом «технологии будущего», так и не нашло своего применения на практике – по крайней мере, на Среднем Урале.
С другой стороны, нынешняя выставка – отличный повод для компаний показать, как им удалось адаптироваться к работе и производству в новых постковидных реалиях. Кроме того, на выставке есть и на самом деле новаторские решения, которые вполне созвучны со словосочетанием «гибкое производство».
- Опубликовано в №120 от 07.07.2021