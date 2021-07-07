Солнечные электростанции в Свердловской области заработают в 2022 году

"Зелёная" энергетика пользуется спросом у свердловчан. Например, в Нижней Туре на центральных перекрёстках солнечные батареи. Фото: Галина Соловьёва

В Артинском районе Свердловской области идёт строительство трёх солнечных электростанций. Ранее ввести их в эксплуатацию планировали к концу 2025 года.

Напомним, о запланированном строительстве новых электростанций стало известно в 2020 году. Работы ведёт ГК "Хевел".

Первый замминистра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов в ходе международной промышленной выставки Иннопром рассказал, что строительство завершиться в этом году.

"Я думаю, в этом году они будут построены и введены в эксплуатацию на следующий год. В дальнейшем предполагаю, что исходя из развития "зеленых" технологий, это станет одним из перспективных направлений, опыт и перспективы для этого в Свердловской области есть", - сказал Игорь Чикризов.

Он также уточнил, что мощность объектов составит около 50 МВт. В перспективе свердловские власти планируют увеличить количество солнечных электростанций в регионе до 28.