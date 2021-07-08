Михаил Мишустин рассказал Владимиру Путину, что впечатлило его на ИННОПРОМе

Михаил Мишустин рассказал также о поддержке инициативы по созданию единого современного кампуса при УрФУ. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал об ИННОПРОМе в Екатеринбурге на совещании с членами правительства, которое провёл Президент России Владимир Путин. Глава кабмина отметил, что сильная промышленность – это не только современное оборудование, станки, техника, но и кадры.

Михаил Мишустин назвал впечатляющим российское решение для судов арктического класса - винторулевую колонку (движитель в виде гребнего винта, может быть подруливающим устройством, заменяющим или дополняющим судовой руль), которая будет использоваться на крупнотоннажных судах, в том числе на газовозах. Её на промышленной выставке представило предприятие КОНАР из Челябинска.

Премьер-министр сообщил, что был удивлён тому, что на ИННОПРОМе был представлен токарно-обрабатывающий центр с российской системой числового программного управления. Поручение отечественным компаниям создать такие станки было дано сосем недавно, после выставки "Металлообработка" в Москве. Там были презентованы станки с зарубежными системами известных фирм ‒ Fanuc, Siemens.

"И компания "Мехатроника" совместно с производителем станка "Саста" сделали это всего за полтора месяца. Я был удивлён крайне", - приводит пресс-служба Кремля слова российского премьера.

В разговоре с президентом Михаил Мишустин также упомянул электрические автобусы, троллейбусы, вертолёты, квадрокоптеры и экологичные инновационные транспортные средства, презентованные в Екатеринбурге.

Михаил Мишустин рассказал также о поддержке инициативы по созданию единого современного кампуса при УрФУ.

"И очень важно, что планируется привлекать к его строительству частный бизнес. И мы договорились там, Владимир Владимирович, что это будут и те компании, которые активно работают в регионе (в Свердловской области - прим. ред.) и были представлены на выставке "Иннопром". Конечно, их инвестиции помогут развитию университета", - отметил глава кабмина.

По данным Премьер-министра РФ, в деловой программе ИННОПРОМа участвуют более 1800 компаний. В столицу Урала прибыли делегации из 38 стран. Национальные экспозиции сформировали 11 иностранных партнёров, в том числе Япония, Бельгия, Германия, Венгрия, Польша, Чехия. Самую масштабную из них представила Италия - страна-партнёр выставки-2021.

Напомним, что Михаил Мишустин открывал выставку в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" 5 июля и выступал на главной стратегической сессии "Гибкое производство. Максимальная адаптация". Перед этим он встретился с российскими и иностранными бизнесменами.

XI Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля.