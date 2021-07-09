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Экономика
9 июля 2021, 13:26

Инфляция в Свердловской области достигла максимального уровня с октября 2016 года

цены на овощи

Цены на морковь в июне составили 92,74 рубля. Фото: Алексей Кунилов.

В июне годовая инфляция в Свердловской области достигла 6,55%. Это максимальный уровень прироста потребительских цен на товары и услуги с осени 2016 года.

Как следует из данных Свердловскстата, наиболее заметным был рост цен на непродовольственные товары. За год они подорожали на 8,1%. Продукты выросли в цене на 6,41%, а услуги - на 5,02%.

Среди продуктов ощутимо дороже стали морковь (более чем в два раза) и картофель (на 73%). Скачок цен на овощи стал одной из тем, затронутых россиянами в обращениях к Президенту РФ Владимиру Путину во время прошедшей недавно "Прямой линии". Глава государства заверил, что урожай 2021 года позволит скинуть эти цены.

По данным Уральского ГУ Банка России, зарегистрированный в июне уровень инфляции в Свердловской области стал максимальным, начиная с октября 2016 года. В сентябре того года показатель составлял 6,84%, а затем стал понемногу замедляться.

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Областная газета Свердловской области

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