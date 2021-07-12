Вице-премьера РФ снова ждут в Екатеринбурге

В Москве обсудили формат проведения форума 100+ TechnoBuild, который пройдёт в Екатеринбурге. Фото: предоставлено пресс-службой Минстроя России.

В столице Урала на 5-7 октября запланировано проведение VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Площадкой станет МВЦ "Екатеринбург-Экспо".

Ожидается, что участие в мероприятии примет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В этом году он уже посещал уральскую столицу. В феврале во время своего визита представитель власти оценил темпы строительства ЕКАД.

По данным пресс-службы Гильдии строителей Урала, формат проведения форума и его главная тема – «Диалог регионов» – были утверждены главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным в ходе заседание оргкомитета в Москве. На встрече также присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий.

"Форум зарекомендовал себя как эффективная коммуникационная площадка для профессионального взаимодействия, обсуждения ключевых проблем в строительной отрасли, поиска новых решений. Безусловно, поддержка федерального министерства строительства и ЖКХ в подготовке мероприятия для нас очень важна", – отметил глава региона.

Кстати, по предложению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках 100+ будут обсуждаться быстровозводимые здания и объекты ИЖС.

Добавим, в связи с ухудшение ситуации с коронавирусом от гостей и участников могут потребовать отрицательный тест на COVID-19 или наличие сертификата, подтверждающего прививку.

Фото: сайт мероприятия

Напомним, недавно в МВЦ "Екатеринбург-Экспо" состоялся ИННОПРОМ.