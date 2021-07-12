Пенсионер из Екатеринбурга возмутился долговой нагрузкой Свердловской области

Банковские кредиты берут не только граждане, но и региональные правительства. Фото: Галина Соловьёва

После публикации в «Облгазете» материала о том, что госдолг Свердловской области по итогам 2020 года достиг 114,4 миллиарда рублей (см. №115 от 30.06.2021), в нашу редакцию обратился пенсионер из Екатеринбурга Владимир Серафимович Жаравин. 82-летний инженер возмутился этой цифрой и тем, что за год долговая нагрузка на областной бюджет выросла до 53 процентов. Со своей стороны он предложил региональному министерству финансов перестать брать кредиты на выполнение социальных обязательств у кредитных организаций, то есть коммерческих банков. Приводим отрывки из его обращения.

«Где это видано, что из всего долга почти 13 миллиардов рублей – это кредиты от банков! Они ничего не производят и получают такие огромные прибыли с процентов по кредитам: простые люди всё беднее, а банкиры всё богаче. И куда эти деньги банк девает? Даёт под проценты чиновникам, чтобы они выглядели хорошо перед президентом – обеспечивали жителей Свердловской области новыми дорогами, больницами и школами. И всё бы ничего, но ведь за эти кредиты расплачиваться будут наши дети и внуки. Только человек родился, а он уже должен банку. Мне совсем непонятно, кто в доме хозяин – государство или банк? Должно быть государство, а банк – это его карман. А выходит-то наоборот!

Когда начался кризис 2014 года, государство первым делом стало спасать банки. Ничего себе – а почему их надо было спасать, у них ведь и так денег достаточно? А государство из своих резервов ещё и отдавало им народные деньги. Потому что, видите ли, они не получили прибыль, которую хотели. Как такое вообще возможно?

Поэтому я предлагаю областному правительству отказаться от банковских кредитов, даже если они под небольшие проценты. У нас много работящих людей, которые могли бы открывать свой бизнес и платить налоги. А чем их больше, тем больше казна. Неужели таких людей нет в Екатеринбурге, Первоуральске или других малых городах Урала? Тогда и не надо будет обращаться в банки с протянутой рукой. Создайте условия для бизнеса – и дело с концом.

Это относится ко всей стране, а не только к Свердловской области. Чтобы кто ни говорил, но уровень жизни в России всё равно ещё не так высок, как был в Советском Союзе. У меня отец в 1980 году получал пенсию 120 рублей, а за квартиру платил 12 рублей. Сам я вышел на пенсию в 1999-м. И решил тогда сравнить уровень жизни отца со своим, с ценами, какие были в 1980 году. И у меня получилось, что мой жизненный уровень, как пенсионера, в 4,5 раза хуже, чем у моего отца. Потом прошло ещё пять лет. Я снова подсчитал, и у меня получилось, что уже в 6 раз хуже. Я сначала удивился, почему так? А потом посмотрел, что в 2003 году ЖКХ увеличило свои финансовые запросы в несколько раз. Ладно, у меня пенсия тогда была 13 тысяч рублей. А у моей знакомой – только восемь тысяч. При этом каждый из нас платил за коммуналку около двух тысяч. С 2004 года пенсию не раз индексировали, как и тарифы ЖКХ, но любой пенсионер вам скажет, что ему не хватает этих денег. Видимо, и правительству области не хватает доходов, раз они берут кредиты у банков».