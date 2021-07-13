На финансовый рынок Свердловской области допустили 66 ломбардов

С начала года в регионе ликвидировали 27 ломбардов. Фото: Алексей Кунилов

Завершился период, в течение которого ломбарды должны были получить допуск на финансовый рынок страны. В Свердловской области работать легально смогут 66 заведений.

Эти ломбарды смогут предоставлять свои услуги без ограничений, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России. Они уточнили, что при этом с начала этого года свой статус утратили 27 организаций. Их исключили из реестра Банка России и запретили заниматься ломбардной деятельностью.

"Большинство из них сейчас находится в процессе банкротства или ликвидации. Новый порядок формирования реестра повысил прозрачность микрофинансовой отрасли и снизил риск недобросовестной деятельности на рынке потребительского кредитования. Теперь гражданам будет легче отличить финансовую организацию, надзор за которой осуществляет Банк России, от мошенников", – цитирует заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Светлану Фурдуй пресс-служба ЦБ РФ.