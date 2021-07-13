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Экономика
13 июля 2021, 11:58

На финансовый рынок Свердловской области допустили 66 ломбардов

  Анна Митчина
Ломбард

С начала года в регионе ликвидировали 27 ломбардов. Фото: Алексей Кунилов

Завершился период, в течение которого ломбарды должны были получить допуск на финансовый рынок страны. В Свердловской области работать легально смогут 66 заведений.

Эти ломбарды смогут предоставлять свои услуги без ограничений, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России. Они уточнили, что при этом с начала этого года свой статус утратили 27 организаций. Их исключили из реестра Банка России и запретили заниматься ломбардной деятельностью.

"Большинство из них сейчас находится в процессе банкротства или ликвидации. Новый порядок формирования реестра повысил прозрачность микрофинансовой отрасли и снизил риск недобросовестной деятельности на рынке потребительского кредитования. Теперь гражданам будет легче отличить финансовую организацию, надзор за которой осуществляет Банк России, от мошенников", – цитирует заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Светлану Фурдуй пресс-служба ЦБ РФ.

Познакомиться с реестром организаций, которые получили разрешения, можно на сайте Банка России.

Областная газета Свердловской области

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