Экологически чистые автобусы освободили от налога

В последние годы Екатеринбург активно обновляет свой автобусный парк. Фото: Алексей Кунилов

На прошедшем вчера заседании областного Заксобрания депутаты внесли изменения в региональное законодательство, в соответствии с которыми с 2021 по 2024 год включительно освобождаются от уплаты транспортного налога владельцы автобусов и выпущенных после 31 декабря 2019 года грузовых автомобилей, соответствующих пятому и более высоким классам экологической безопасности.

А на период до конца 2022 года устанавливается пониженный (50 процентов от начисленной суммы) транспортный налог для владельцев грузовых автомобилей пятого и выше экологических классов, используемых для международных перевозок. Но такая льгота для этой категории налогоплательщиков будет действовать при соблюдении предприятием условия об уровне среднемесячной заработной платы не ниже 105 процентов к среднеобластному значению по данному виду деятельности и при сохранении 100 процентов численности работников за предыдущий год.

В настоящее время в Свердловской области средняя зарплата в сфере международных автомобильных грузовых перевозок составляет 46 тысяч рублей в месяц, а значит, вышеупомянутая льгота будет распространяться на предприятия отрасли, где средний заработок работников – не менее 48 300 рублей. А как утверждает глава областного министерства экономики и территориального развития Денис Мамонтов, у крупнейших предприятий нашего региона в сфере автоперевозок средняя зарплата составляет 60 тысяч рублей и выше.

Тем не менее председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, сообщила, что накануне заседания в парламент области поступило письменное обращение от транспортников, в котором они высказали опасение, что выдержать предлагаемое условие по сохранению заявленной величины зарплаты своих работников им будет сложно. В связи с этим профильному комитету Заксобрания поручено ещё раз встретиться с представителями автотранспортных предприятий для выработки взаимоприемлемого решения.

Главное же, подчеркнула председатель парламента, что принятые изменения в законодательство создают условия для обновления транспортной инфраструктуры региона и стимулируют к приобретению нового, экологически чистого транспорта.

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