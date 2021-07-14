ЦБ РФ выпустил миллион монет с работником нефтегазовой отрасли

На их обратной стороне изображён работник в спецодежде с каской у нефтяной скважины на фоне нефтяного насоса. Фото: Банк России

Банк России сегодня выпускает в обращение 1 миллион памятных 10-рублёвых монет. Они посвящены работнику нефтегазовой отрасли и выходят в серии "Человек труда".

Монеты номиналом 10 рублей изготовлены из недрагоценного металла. На их обратной стороне изображён работник в спецодежде с каской у нефтяной скважины на фоне нефтяного насоса.

"Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений", - сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

В серии "Человек труда" ранее выходили монеты также со врачами и работниками транпортной сферы.

Добавим, что сейчас экспертная группа выбирает, какое изображение Екатеринбурга украсит 5-тысячную купюру. В шорт-лист попали Дом Севастьянова и Плотинка.

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