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Экономика
15 июля 2021, 17:18

Свердловская область будет участвовать в пилотном проекте по строительству объектов ЖКХ за счёт облигаций

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 15 июля рассказал о механизме поддержки инфраструктурных объектов в регионах России. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 15 июля рассказал о механизме поддержки инфраструктурных объектов в регионах России. Пилотный проект по строительству объектов ЖКХ за счёт инфраструктурных кредитов и облигаций запустят в шести субъектах РФ, среди которых Свердловская область.

По словам председателя кабмина, новые инструменты поддержки позволят нарастить объёмы строительства жилых домов, школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений и дорог, а также обеспечат обновление жилищно-коммунального хозяйства в регионах.

"Финансировать эту работу будем за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций. Средства на них предусмотрены немалые. В ближайшие два года регионы получат порядка 500 млрд рублей через бюджетные кредиты. Они будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства.

Он добавил, что за счёт облигаций в ближайшие четыре года удастся привлечь 150 млрд рублей. Это позволит предоставить льготные инфраструктурные займы под 4% на 15 лет, а в отдельных случаях - на 30 лет.

Как заявил премьер-министр, вся льготная база для запуска такого механизма уже подготовлена, а отрабатывать взаимодействие с субъектами РФ государство будет в рамках пилотного проекта в шести регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Сахалинской, Липецкой и Тульской областях.

Напомним, о том, что в федеральном бюджете предусмотрено 500 млрд рублей на развитие инфраструктурных объектов в регионах, сообщал Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии с гражданами страны 30 июня. Позже председатель "Уральской экологической инициативы" Ольга Старцева заявила,что эти средства помогут снять остроту вопросов, связанных со сферой водоснабжения и водоотведения в Свердловской области и в Екатеринбурге в частности.

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Областная газета Свердловской области

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