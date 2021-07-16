День металлурга в 2021 году отмечают 18 июля. Фото: Павел Ворожцов

18 июля на Среднем Урале отметят День металлурга. В преддверии праздника принято вспоминать, что металлургические предприятия обеспечивают больше половины областного валового регионального продукта. И что именно благодаря им формируется значительная часть регионального бюджета. Например, в 2020 году металлургические компании, работающие в Свердловской области, заплатили в федеральный, региональный и местный бюджеты 68,8 млрд рублей – это 17,7 процента от всех налоговых поступлений.

Для того, чтобы оценить, какие компании внесли самый весомый вклад в развитие региона, мы попросили Управление ФНС России по Свердловской области предоставить информацию о крупнейших компаниях-налогоплательщиках (см. таблицу). Их поступления обеспечивают более десятой доли консолидированного бюджета Свердловской области (вместе с муниципалитетами).

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки празднование Дня металлурга в ряде городов Свердловской области оказалось под угрозой – торжества либо отменяют, либо переносят. В частности, от торжественных мероприятий уже отказались в Нижнем Тагиле и Ревде. Власти Первоуральска решили провести празднование Дня города и Дня металлурга в онлайн-формате. Единственным «живым» мероприятием 17 июля здесь станет салют. Традиционное награждение металлургов местные предприятия проведут на своих территориях с соблюдением всех принятых санитарных правил.

Прежде всего отметим, что 7 из 20 налогоплательщиков – представители металлургии. Это компании, которые входят в такие крупные холдинги, как Евраз, ТМК, НЛМК и УГМК. Также в списке фигурирует ВСМПО-Ависма (входит в Ростех).

– Металлурги традиционно обеспечивают большие поступления в бюджет Свердловской области. Это связано со структурой нашей экономики: доля металлургического производства в обрабатывающей промышленности – более 50 процентов, – отметила в разговоре с «Облгазетой» руководитель Центра стратегического развития территорий Института экономики УрО РАН Екатерина Захарчук.

Но реально оценить вклад в бюджет конкретных заводов достаточно сложно из-за особенностей налоговой отчётности компаний. Например, холдинг УГМК (точнее, юрлицо, управляющее компаниями, 15 из которых работают в Свердловской области) платит налоги отдельно от предприятий, входящих в состав холдинга. Аналогичная ситуация с НЛМК и её «дочками» (среди них ВИЗ-Сталь, Вторчермет и др.).

Есть ещё одна причина, которая повлияла на порядок расположения предприятий в нашем условном рейтинге.

– Большая часть налоговых платежей, которые предприятия уплачивают в бюджет, приходится на налог на прибыль. Он платится по месту регистрации предприятия, – объяснил «Облгазете» завсектором финансового и стратегического развития территорий Института экономики УрО РАН Алексей Пасынков. – Из предприятий, которые зарегистрированы в Свердловской области, самое крупное – Евраз НТМК.

Кстати, Евраз НТМК оказался не только самым крупным налогоплательщиком. В июне предприятие получило ежегодную премию свердловских промышленников и предпринимателей «Номер один» в номинации «Инвестор №1». Евраз НТМК отметили за реализацию сразу трёх крупных инвестиционных проектов – это техперевооружение доменной печи №6 (проект обошёлся предприятию в 176 млн долларов), создание «умного склада» в цехе прокатки широкополочных балок и запуск автоматизированной линии по механической обработке колёс.

В ТЕМУ Помимо весомого вклада металлургов в бюджет региона, анализируя таблицу, мы выделили ещё три любопытных факта. 1. В списке крупнейших налогоплательщиков нет торговых сетей. – В нашей области действительно представлено много торговых сетей – как местных, так и федеральных, – поясняет Алексей Пасынков. – Но, во-первых, многих из них также зарегистрированы в Москве. А во-вторых, имеет место большая раздробленность – создаётся много юридических лиц, которые совместно обеспечивают работу торговой сети. 2. В списке не оказалось одного из крупнейших машиностроительных предприятий страны – Уралмашзавода. – Отсутствие предприятия объясняется его юридической структурой, – считает Екатерина Захарчук. – Сейчас Уралмашзавод работает не как единый производственный комплекс (так было раньше), а как холдинг из самостоятельных компаний – по всей видимости, каждое из них отдельно отчитывается перед налоговиками. 3. В списке оказалось бюджетное учреждение – Управление автодорог Свердловской области, где работает всего 200 человек. – Большая часть уплаченных учреждением налогов – это налог на имущество – 1,37 млрд рублей, – пояснили в пресс-службе Управления автодорог.