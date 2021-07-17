Российский кабмин изменил критерии для создания особых экономических зон

Единоличным резидентом ОЭЗ сможет стать инвестор, вложивший 20 миллиардов рублей. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России уточнило критерии создания особых экономических зон (ОЭЗ). Они будут дополнены положениями, которые повысят эффективность развития территорий.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе, который будет опубликован в ближайшее время, указано, что соотношение между государственными инвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1 к 5, сообщает пресс-служба Правительства.

Помимо этого, утверждено требование к минимальному количеству резидентов. Так, если объём инвестиций составляет от 8 миллиардов до 20 миллиардов рублей, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний. При объёме вложений от 20 миллиардов рублей, право на размещение может получить единственный резидент.

Авторы нововведений считают, что донастройка критериев будет способствовать эффективному расходованию бюджетных средств, позволит формировать более сбалансированные портфели инвестиционных проектов, а также сохранить возможности создания крупных производств.

Как писала «Областная газета», в Свердловской области продолжает развиваться ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде. На её площадке в середине мая состоялась торжественная церемония закладки фундамента нового завода по производству железнодорожных колёс.