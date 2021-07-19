Решение ОПЕК+ позволит России дополнительно заработать 400 миллиардов рублей

Соглашение о наращивании добычи будет действовать до конца 2022 года. Александр Новак. Фото: пресс-служба Правительства РФ

С августа страны - члены ОПЕК+ смогут суммарно увеличить нефтедобычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия благодаря этому решению сможет дополнительно получить более 400 миллиардов рублей.

Достигнутые договорённости по объёмам добычи будут действовать до 31 декабря 2022 года, говорится в официальном заявлении ОПЕК по итогам встречи участников соглашения. Начиная с августа, разрешённый объём добычи нефти повысится. На декабрь запланирована оценка состояния рынка и ситуации в странах, входящих в ОПЕК+, чтобы скорректировать квоты.

Кроме того, с мая 2022 года для некоторых стран будет увеличен базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты. Для России, как и для Саудовской Аравии его скорректируют с 11 миллионов до 11,5 миллиона баррелей в сутки, для ОАЭ — с 3,1 миллиона до 3,5 миллиона баррелей в сутки, для Ирака — с 4,6 миллиона до 4,8 миллиона, для Кувейта — с 2,8 миллиона до 2,9 миллиона баррелей в сутки.

Участником 19-й министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК, прошедшей в режиме видеоконференции, стал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. По его словам, Россия от увеличения добычи нефти получит более 400 миллиардов рублей дополнительных доходов в бюджет.

«Принято решение восстанавливать добычу до докризисного уровня. Для России, к примеру, мы выйдем на докризисный уже к маю следующего года, это позволит нам с августа увеличивать добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, дать дополнительный объём добычи в этом и следующем годах порядка 21 миллиона тонн. Это позитивный момент, ведь это восстановление инвестиционной активности для нефтяной отрасли, следовательно, дополнительные заказы для промышленности, дополнительные доходы в бюджеты субъектов Российской Федерации», – сказал вице-премьер.

Он также добавил, что восстановление деловой активности, автотранспортных перевозок и авиаперелётов подталкивает страны-производители к аналогичному росту добычи сырья, передаёт пресс-служба Правительства РФ. По его словам, прогноз по росту мировой экономики в этом году был скорректирован в сторону увеличения до 5,5–6%.

Следующая министерская встреча стран-членов ОПЕК+ состоится в начале сентября.

Как писала «Областная газета» об увеличении добычи нефти в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле - на 441 тысячу страны ОПЕК+ договорились в апреле. В рамках сделки Россия за эти три месяца планировала нарастить добычу на 114 тысяч баррелей в сутки.