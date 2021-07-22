Эдуард Россель предложил привлечь инфраструктурные облигации для развития метро в Екатеринбурге

В 2006 году Эдуард Россель заявлял, что вторая линия метро в Екатеринбурге – проект государственного уровня. Фото: Галина Соловьёва.

Член Совета Федерации РФ, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель озвучил крупные екатеринбургские проекты, для реализации которых, по его мнению, стоит привлечь инфраструктурные облигации. В частности в списке значится строительство второй ветки метро.

Кроме того, было предложено использовать облигации при строительстве объектов Универсиады-2023 и хирургического корпуса в областной больнице №1, а также завершении работ и реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).

"Надо строить комплекс к форуму молодёжи 2023 года. Это огромные объёмы, и, конечно, полным ходом идут работы. Это большие затраты. Надо делать метро поперёк Екатеринбурга. К сожалению, [проект] не двигается, потому что денег не хватает", – передаёт слова Эдуарда Росселя ТАСС.

Кстати, вторую линию метро в Екатеринбурге проектировали уже шесть раз начиная с 1988 года. В 2006 году Эдуард Россель заявлял: – Сами мы никогда бы не взялись за столь масштабное дело. Это проект государственного уровня. Бюджету региона не потянуть такие расходы. Давайте для начала 50 на 50 (речь идёт о софинансировании с федеральным бюджетом. – Прим.авт.), а потом посмотрим. Сейчас стоимость проекта второй ветки метрополитена в городе оценивается в 80–90 млрд рублей. Подробности по теме читайте в статье "Почему не ветвится? Уральцы хотят ясности по ситуации с метро".

"Областная газета" также следит за возведением объектов Всемирных студенческих игр и строительством ЕКАД. Ранее издание сообщало, что на объекты Универсиады-2023 уже потратили 34 миллиарда рублей. В конце прошлой недели Правительство РФ заявило о выделении денег на досрочное завершение работ по Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Напомним, Свердловская область стала одним из шести регионов, в котором запустят пилотный проект по строительству объектов ЖКХ за счёт инфраструктурных кредитов и облигаций. По словам Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, новые инструменты поддержки позволят нарастить объёмы строительства жилых домов, школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений и дорог, а также обеспечат обновление жилищно-коммунального хозяйства в регионах.

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