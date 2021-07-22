Счета владельцев «Кировского» арестованы. Закроют ли магазины?

На сегодняшний день на Среднем Урале работают 193 магазина сети «Кировский». Фото: Павел Ворожцов

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество владельцев сети супермаркетов «Кировский» – эту новость продублировали в последние два дня не только все средства массовой информации Среднего Урала, но и большинство федеральных информагентств.

Что случилось?

Как следует из опубликованной 21 июля на сайте свердловского арбитража сообщения, такую меру суд назначил по ходатайству Константина Маркова, конкурсного управляющего ООО «Продовольственная компания», которое с октября 2020 года проходит процедуру банкротства.

Заявитель утверждает, что причиной банкротства стал вывод денежных средств «Продовольственной компании» в пользу группы компаний «Бест» и целого ряда других предприятий, контролируемых основным владельцем сети «Кировский» Игорем Ковпаком и членами его семьи. Согласно сообщению на сайте Арбитражного суда, заявитель утверждает, что деньги переводились «в счёт оплаты недействительных сделок». Кроме того, Константин Марков инкриминирует семье Ковпаков «сознательное наращивание кредиторской задолженности для установления контроля за делом о банкротстве «Продовольственной компании» с целью получения возможности списания долгов подконтрольных им фирм перед независимыми кредиторами». Также Марков винит семью в отсутствии разъяснений, почему средства направлялись в пользу подконтрольных им компаний, а не в пользу независимых кредиторов.

Заметим, что дело носит характер гражданского спора между двумя юридическими лицами, и арбитражному суду ещё только предстоит выяснить правомерность выдвинутых истцом претензий. А пока судья вынес решение наложить арест на личные счета и имущество Игоря Ковпака и членов его семьи, а также на счета компаний «Прометей», «Продукт-Ленд», ОЖК и «Лев» на общую сумму 1 млрд рублей и запретил государственным органам осуществлять любые регистрационные действия, связанные с отчуждением и обременением принадлежащего перечисленным лицам и компаниям имущества.

Будут ли закрыты магазины?

На сегодняшний день на Среднем Урале работают 193 магазина сети «Кировский» (172 – в Екатеринбурге и 21 – в Свердловской области).

По мнению руководителя екатеринбургского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артёма Комсюкова, арест всех имеющихся и поступающих денежных средств юридических лиц, особенно супермаркета, может причинить убытки и лишить сеть возможности рассчитываться с поставщиками.

Между тем представитель семьи Ковпаков вчера утром, давая комментарий одному из уральских интернет-изданий, обратил внимание журналистов на то, что обеспечительные меры наложены на счета только «в пределах миллиарда рублей». То есть общая сумма денег на счетах владельцев «Кировского», очевидно, выше миллиарда (по данным интернет-портала Kartoteka.ru, в 2020 году баланс сети составлял 1,9 млрд). Это позволяет компании пользоваться частью средств, а кроме того – получать новые поступления денег от покупателей и контрагентов.

Корреспонденты «ОГ» вчера днём обошли несколько магазинов сети «Кировский» в Екатеринбурге. Все они работали в обычном режиме.

Первое заседание по иску Константина Маркова назначено на август.

Справка «ОГ» Сеть супермаркетов «Кировский» была создана в 1992 году. Сеть работает под юридическим лицом ООО «Лев», принадлежащего на 99,5 процента Игорю Ковпаку. На протяжении многих лет компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Екатеринбурга. По данным интернет-портала Kartoteka.ru, в 2020 году её выручка составила 15 млрд рублей, а чистая прибыль – 128 млн. ООО «Продовольственная компания» зарегистрировано в Екатеринбурге, занималось оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, её годовой баланс в 2019 году составлял 525,8 млн, выручка 31 млн, а чистая прибыль – 4,4 млн рублей. В октябре 2020 года компания признана банкротом.

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