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Экономика
22 июля 2021, 17:38

Реорганизация банка «Кольцо Урала» не повлияет на клиентов

Сделка будет проводиться в форме присоединения коммерческого банка «Кольцо Урала» к ПАО «Московский Кредитный Банк».

Сделка будет проводиться в форме присоединения коммерческого банка «Кольцо Урала» к ПАО «Московский Кредитный Банк» Фото: Алексей Кунилов

Центробанк России опубликовал уведомление о начале процедуры реорганизации двух финансовых организаций: банк «Кольцо Урала» присоединят к Московскому Кредитному Банку.

Согласно сообщению на сайте регулятора, решения о реорганизации приняты внеочередным общим собранием акционеров финансовых учреждений. Сделка будет проводиться в форме присоединения коммерческого банка «Кольцо Урала» к ПАО «Московский Кредитный Банк».

«Срок проведения реорганизации составит не более одного года с даты принятия решения о реорганизации», – говорится в уведомлении на сайте банка «Кольцо Урала».

Напомним, МКБ анонсировал приобретение «Кольца Урала» в декабре прошлого года. Ранее основная часть активов кредитного учреждения контролировалась структурами группы УГМК. В марте текущего года сделка была завершена. Тогда отмечалось, что этот шаг «отвечает стратегическим приоритетам сторон по развитию ранее заявленного сотрудничества в части повышения качества комплексного финансового обслуживания для предприятий УГМК и их работников».

Отмечается также, что условия по действующим договорам клиентов не изменятся, интеграция информационных систем финансовых организаций пройдёт поэтапно и будет учитывать опыт и наработки обоих кредитных учреждений. Все отделения «Кольца Урала» продолжат работать, предоставляя весь спектр услуг для физических и юридических лиц. При этом банк «Кольцо Урала» останется ключевым банком для получения банковских услуг для УГМК.

– Специалисты КБ «Кольцо Урала» обладают уникальной экспертизой, которая в будущем ляжет в основу преобразований. Благодаря наработанным клиентским отношениям у нас есть возможность развить клиентскую лояльность и расширить спектр услуг, – отметил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.

Добавим, что «Кольцо Урала» имеет более 40 офисов в регионах Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов. В общей сложности финансовое учреждение обслуживает более 16 тысяч корпоративных и 280 тысяч частных клиентов.

  • Опубликовано в №132 от 23.07.2021 
Областная газета Свердловской области
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