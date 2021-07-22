Правительство РФ внесло в Госдуму отчёт об исполнении федерального бюджета за 2020 год

Дефицит бюджета в прошлом году составил 4,102 триллиона рублей. Фото: Галина Соловьёва

Российское Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Доходы бюджета страны составили 18,719 триллиона рублей, расходы - 22,821 триллиона рублей, а дефицит достиг 4,102 триллиона рублей.

Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента. В нём содержатся сведения о доходах и расходах государственной казны за прошлый год и источниках финансирования дефицита бюджета. Он подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и предусматривает утверждение отчёта об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Согласно действующему законодательству, Госдума утверждает отчёт об исполнении бюджета в одном чтении.

Напомним, что в ходе майского выступления председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчётом о работе кабмина в 2020 году, он сообщил, что на поддержку безработных граждан и семей с детьми в прошлом году было направлено более 2,5 трлн рублей. премьер-министр подчеркнул, что эта сумма превышает 10% всего федерального бюджета России.