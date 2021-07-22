"Магнит" купил сеть магазинов "Дикси" и уральскую сеть "Мегамарт"

Магазины продолжат работать под существующими брендами. Фото: Алексей Кунилов

Ретейлер "Магнит" приобрёл 100% акций Dixy Holding Limited за 87,6 млрд рублей. В холдинг входят розничная сеть супермаркетов "Дикси" (2,4 тысячи магазинов) и уральская сеть "Мегамарт" (39 магазинов в УрФО).

Большинство торговых точек расположены в столице, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Свердловской области работают 35 супермаркетов. Кроме того, "Магнит" купил пять распределительных центров (в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске) и более 700 грузовиков.

В пресс-службе ретейлера сообщили, что магазины продолжат работать под существующими брендами. Бизнес "Дикси" будет функционировать как отдельное юрлицо, а управлять будет менеджмент "Магнита". В компании предупредили о возможном закрытии в дальнейшем некоторых магазинов розничной торговли, переформатировании в магазины у дома, дискаунтеры, дарк-сторы или редизайне. Решения будут приниматься на основе анализа каждой торговой точки.

Добавим, что выручка магазинов сети "Дикси" в прошлом году составила 256,7 млрд рублей, "Мегамарт" - 16,9 млрд рублей.

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