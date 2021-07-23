Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%

ЦБ РФ поднимает ключевую ставку уже четвёртый раз подряд. Фото: Галина Соловьёва.

Совет директоров Центрального банка РФ на очередном заседании принял решение о повышении ключевой ставки на 1 п.п. до 6,5% годовых - это максимальное повышение с декабря 2014 года. До этого совет директоров ЦБ поднимал ключевую ставку три раза подряд.

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, инфляция складывается выше прогноза Центробанка. В июне темпы роста потребительских цен снизились по отношению к маю, но остаются достаточно высокими. Годовая инфляция выросла в июле до 6,5% и сейчас остаётся на том же уровне.

"В базовом сценарии годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - пишет Центробанк.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, пройдёт 10 сентября.

Напомним, в 2020 году Банк России четыре раза снижал ключевую ставку. Это происходило в феврале (до 6% годовых), апреле (до 5,5% годовых), июне (до 4,5% годовых) и июле (до 4,25%). В сентябре этот уровень, являющийся, кстати, историческим минимумом, был сохранён. Аналогичное решение было принято в октябре, декабре и феврале.

19 марта, впервые с 2018 года, совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку до 4,5%. Затем 23 апреля ключевая ставка была повышена до 5%, а 11 июня - до 5,5%.