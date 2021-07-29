Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии COVID-19

Средний доход на душу населения составил 37 866 рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале текущего года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост данного показателя зафиксирован впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции.

В своём ежемесячном докладе о социально-экономической ситуации в стране Росстат скорректировал данные о реальных располагаемых доходах в первом квартале текущего года. По новой оценке, спад составил 3,7% (вместо прежних 3,6%).

Кроме того, изменена оценка снижения реальных располагаемых доходов в 2020 году – с 3% до 2,8%. В Росстате отмечают, что в первом полугодии 2021 года доходы населения выросли на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во втором квартале текущего года средний денежный доход на душу населения составил 37 866 рублей. Это на 16,1% больше, чем в первом квартале, и на 14,6% больше по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Фото: Росстат

Как писала «Областная газета», в рост пошёл и основной экономический показатель – валовой внутренний продукт. Как сообщили в Минэкономики России, в июне в годовом выражении он составил 8,5%. Показатель на +0,1% превысил уровень четвёртого квартала доковидного 2019 года с исключением сезонности.