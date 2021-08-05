Накладочка вышла

В число самых подорожавших стройматериалов с начала года вошли доски, арматура, бетон, кирпич, каменная вата, еврошифер и другие изделия. Фото: Павел Ворожцов

В России стремительно дорожают строительные материалы. По данным Росстата, тонна арматуры в прошлом году стоила 35 тысяч рублей, а в этом году – уже более 60 тысяч. Аналогично с древесиной: за один кубический метр доски в прошлом году просили 13 тысяч рублей, сейчас – более 26. Минимум на 10 процентов выросла цена на экструзионный пенополистрирол (утеплитель для дома) и каменную вату, на 22 процента – на металлочерепицу. В Свердловской области ситуацией всерьёз обеспокоены и застройщики, и муниципальные власти: многие проекты – под угрозой срыва…

Дело – в пандемии?

На резкое подорожание стройматериалов россияне пожаловались Президенту страны Владимиру Путину ещё в июне на «Прямой линии». Жительница Троицка озвучила, что стоимость профлиста выросла в несколько раз, и попросила главу государства объяснить, что происходит.

– Рост цен связан с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках, в частности, на металлы, – ответил президент.

Позже Минпромторг РФ заявил, что подорожание стройматериалов обусловлено выросшим спросом на них после первой волны пандемии. Этой же позиции придерживается ФАС (Федеральная антимонопольная служба): эксперты ведомства заявили, что рост цен «связан с увеличением себестоимости и оживлением спроса на внутреннем рынке после снятия ограничительных мер летом 2020 года», пишет «Российская газета». А вот Центробанк РФ высказал другую версию: причина – в льготной ипотеке (под 6,5 процента). Из-за неё начался бум продажи жилья – отсюда и дорогие материалы.

К единому знаменателю федеральные власти так и не пришли, между тем руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил, что ведомство проведёт проверки производителей основных стройматериалов и крупных застройщиков на предмет причин повышения цен. «Также с целью контроля цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию территориальные органы ФАС России будут проводить регулярный мониторинг. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры», цитирует Шаскольского официальный сайт ФАС.

Риск обанкротиться

Пока власти разбираются, в чём же всё-таки дело, строители хватаются за голову. Из-за взлетевших цен затраты на выполнение строительных работ стали значительно превышать сметную стоимость контрактов.

– Контракты, заключённые осенью 2020 года, имеют фиксированную стоимость. Мы не имеем права её увеличивать. Подрядные организации уже работают в убыток, что не есть хорошо. В будущем это может привести либо к сокращению объёмов выполняемых работ, либо к банкротству подрядчиков, – сказал Станислав Суханов, руководитель областного фонда содействия капремонту многоквартирных домов.

Высказался о ситуации и президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников:

– Повышение цен уже повлекло крайне серьёзные затруднения подрядчиков, которые работают именно с бюджетными проектами, и это может повлечь остановку подобных строек, а также всплеск банкротств в этой сфере. Пострадали застройщики, работающие по системе проектного финансирования. Предоставленные банками займы выдавались совершенно в других экономических реалиях. Сейчас, с учётом удорожания строительства, требуется пересмотр условий кредитования, в частности, повышение сумм кредитов. Но банки отказываются вступать в диалог.

Главы уральских муниципалитетов тоже выражают беспокойство.

– У нас есть проекты по строительству центра бокса, нескольких школ, досугового центра, – говорит мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. - Но поскольку цены на строительные материалы выросли очень существенно, мы уже сегодня понимаем, что в проекты нужно вносить изменения, потом изыскивать средства, заново проходить госэкспертизу. Есть риск, что из-за этого сроки строительства могут затянуться.

К слову, показателен пример с мостом через Нижнетагильский пруд – его строительство сейчас в самом разгаре. В этом году на строительные работы выделено 1,2 млрд рублей из областного бюджета. На следующий год планировалось выделить 1,5 млрд рублей, но на днях эту сумму увеличили до 1,8 млрд. Одна из причин – резкий рост цен на металл, а большинство конструкций нового путепровода – металлические.

А в Красноуфимске подрядчик неожиданно остановил строительство новой школы. Строители заявили, что материалы резко подорожали, и контракт на 380 млн рублей не окупает их затраты.

– Вместе с областным министерством строительства мы вели переговоры, было несколько судебных заседаний. Подрядчика удалось вернуть на площадку, чтобы он завёл под кровлю четырёхэтажное здание. Но будет ли эта компания дальше продолжать работы, сказать пока не могу. А школу нужно достраивать в любом случае, – сказал мэр Красноуфимска Михаил Конев.

Выход найден?

Решать проблему предстоит федеральным властям, поскольку взаимоотношения заказчиков строительных работ и подрядчиков регламентированы Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг». Прогресс уже есть: Минстрой РФ разработал поправки к данному закону, согласно которым заказчик может изменить цену контракта, если произошло существенное изменение цены строительных ресурсов. Но для этого должны выполняться три условия: первоначальная цена контракта не может превышать 100 млн рублей, срок контракта должен быть более одного года, а удорожание работ составит максимум 30 процентов.

«Благодаря предлагаемому законопроекту у заказчика должно появиться право на внесение изменений в условия договора в связи с изменением цены на строительную продукцию, которое будет являться существенным обстоятельством. В настоящее время таких прав для заказчика законодательством не установлено», говорится в официальном обращении Минстроя на сайте ведомства.

Эксперты Минстроя уже просчитали: если не пересмотреть условия госконтрактов, то из-за дорожающих стройматериалов бизнес потеряет 42,3 млрд рублей. Сейчас поправки в Федеральный закон №44-ФЗ должна принять Госдума РФ. Если это произойдёт, нововведения вступят в силу не раньше 2022 года.

Кстати, вчера в Екатеринбурге прошёл брифинг с участием областного министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова – он рассказывал о проблемах и достижениях строительной отрасли в регионе. И вопрос повышения цен на стройматериалы на брифинге поднимался. Волков заверил, что все возможные меры для стабилизации ситуации на областном уровне принимаются. Подробности читайте в следующих номерах «ОГ».

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