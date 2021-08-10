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Экономика
10 августа 2021, 13:01

Банк России выпустил памятную монету с потртетом Константина Циолковского

Монета

Тираж монеты составляет 3 тыс. штук. Фото: сайт ЦБ РФ.

Центробанк РФ выпустил в обращение памятную серебряную монету "Стремление к звёздам, К. Э. Циолковский" серии "Космос". Её номинал составляет 3 рубля.

Как говорится на сайте Банка России, диаметр монеты составляет 39,0 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925.

На лицевой стороне находится рельефное изображение Герба РФ, обозначение металла по таблице Менделеева, проба сплава, дата выпуска, номинал и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора. На обратной стороне — рельефный портрет Константина Циолковского на фоне цветного изображения космоса и формул.

Тираж монеты составляет 3 тыс. штук.

Областная газета Свердловской области

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