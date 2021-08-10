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Экономика
10 августа 2021, 17:10

Налог на богатых принёс в бюджет РФ 29 миллиардов рублей

Мишустин и Егоров

До конца года ФНС ожидает 70 миллиардов рублей поступлений от уплаты НДФЛ для богатых. Фото: Правительство РФ

Поступления в бюджет РФ от повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых за 6 месяцев составили почти 29 миллиардов рублей. До конца года Федеральная налоговая служба (ФНС) ожидает 70 миллиардов рублей поступлений из этого источника.

Такие данные на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным озвучил глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, все дополнительно полученные средства пойдут на помощь детям с орфанными (редкими — прим. ред.) заболеваниями, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Напомним, закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год Президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2020 года. Как писала «Областная газета», по расчётам экономистов, в ближайшие три года это позволит дополнительно принести в федеральную казну почти 200 миллиардов рублей.

В отличие от поступлений подоходного налога с базовой ставки, которые направляются в бюджеты регионов, сборы НДФЛ на богатых идут в федеральный бюджет.

В конце июня Михаил Мишустин распорядился выделить 17,9 миллиарда рублей на лечение детей с редкими и тяжёлыми заболеваниями, которым помогает фонд «Круг добра». Всего в 2021 году на эти цели предусмотрено около 60 миллиардов рублей.

Областная газета Свердловской области

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