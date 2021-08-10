В Екатеринбурге переформатируют офисы Сбербанка

Пока на работающих отделениях Сбербанка в Екатеринбурге размещены прежние логотипы Фото: Павел Ворожцов

В уральской столице готовят к официальному открытию три первых офиса Сбера нового формата. Об этом «Облгазете» рассказали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. В этих офисах наряду с финансовыми услугами клиенты банка могут воспользоваться другими решениями экосистемы Сбера.

Напомним, о трансформации Сбербанка в Сбер стало известно в сентябре прошлого года. Рассказывая «Облгазете» о том, как она проходит в нашем регионе, руководитель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что внедряется пакетное решение, которое помимо обслуживания банковской карты включает услуги по доставке продуктов и товаров для здоровья, сотовой связи, такси, онлайн-кинотеатр и другие.