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Экономика
10 августа 2021, 17:00

В Екатеринбурге переформатируют офисы Сбербанка

Сбербанк

Пока на работающих отделениях Сбербанка в Екатеринбурге размещены прежние логотипы Фото: Павел Ворожцов

В уральской столице готовят к официальному открытию три первых офиса Сбера нового формата. Об этом «Облгазете» рассказали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. В этих офисах наряду с финансовыми услугами клиенты банка могут воспользоваться другими решениями экосистемы Сбера.

Напомним, о трансформации Сбербанка в Сбер стало известно в сентябре прошлого года. Рассказывая «Облгазете» о том, как она проходит в нашем регионе, руководитель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что внедряется пакетное решение, которое помимо обслуживания банковской карты включает услуги по доставке продуктов и товаров для здоровья, сотовой связи, такси, онлайн-кинотеатр и другие.

Областная газета Свердловской области

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