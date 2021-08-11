Глава ФТС считает, что в 2021 году товарооборот России выйдет на уровень допандемийного года

Товарооборот в первом полугодии 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27% и достиг 340 млрд долларов. Фото: Галина Соловьёва.

Руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин отчитался премьер-министру Михаилу Мишустину об итогах работы за первое полугодие 2021 года. По словам главы ФТС, товарооборот продолжает расти и по итогам года должен выйти на уровень допандемийного 2019 года.

По словам Владимира Булавина, за первые шесть месяцев ФТС перечислила в доход федерального бюджета 2,96 трлн рублей, что на 28% (652 млрд рублей) больше прогнозного задания. Из них платежи по импорту составили 2,031 трлн рублей, а платежи по экспорту - более 900 млрд рублей.

При этом товарооборот в первом полугодии текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27% и достиг 340 млрд долларов.

"Тенденция такая, что стали больше завозить машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс. Всё это свидетельствует о том, что наша экономика возрождается. Мы считаем, что по товарообороту в этом году мы выйдем на уровень 2019 года", - передаёт слова Булавина пресс-служба Правительства РФ.

Основными партнёрами по взаимной торговле глава ФТС назвал Китай, Германию, Голландию, Белоруссию и США.

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