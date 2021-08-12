Годовой доход бюджета РФ от управления свободными средствами составит 230 млрд рублей

В 2020 году доходы от этого инструмента были на 39 миллиардов рублей. Фото: Галина Соловьёва

Федеральный бюджет по итогам 2021 года получит от управления свободными средствами на едином казначейском счёте более 230 миллиардов рублей доходов. В прошлом году казна пополнилась от этого инструмента на 191 миллиард рублей.

Об этом председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доложил глава Казначейства Роман Артюхин. По его словам, достигнуть такого результата удалось за счёт модернизации казначейской системы в целом, передаёт пресс-служба кабмина.

Регионы страны в первом полугодии получили 6,5 миллиарда рублей от управления средствами на едином казначейском счёте. По оценкам аналитиков, к концу года субъекты федерации получат ещё 11 миллиардов, рассказал Роман Артюхин. Он пояснил, что, благодаря созданию единого казначейского счёта, теперь вся ликвидность всей бюджетной системы находится на нём, и деньги продолжают работать.

Глава федерального ведомства напомнил, что система казначейских платежей – масштабный проект, который заработал в полной мере 1 января 2021 года, при том, что его постепенная реализация началась ещё в 2013 году. Система предоставляет возможность открыть в Банке России единый казначейский счёт для всей бюджетной системы, включая бюджеты субъектов РФ и государственных внебюджетных фондов.

В системе казначейских платежей денежные средства всех администраторов бюджетных средств теперь учитываются на едином счёте. Казначейство России выполняет банковские функции, управляя этими средствами, размещая их в банках на коммерческой основе и перечисляя затем своим клиентам заработанные проценты.

Напомним, что в ноябре 2020 года функции Федерального казначейства были расширены. Как писала «Областная газета», оно стало оператором системы торгов госимуществом. Ранее за этот ресурс отвечало Минэкономразвития. Данное решение утвердил Михаил Мишустин. Казначейству был передан официальный интернет-ресурс torgi.gov.ru.

Предполагается, что федеральное ведомство займётся доработкой ресурса: наладит обмен информацией с другими государственными системами, а также обеспечит структурирование данных о сделках и непрерывность процесса торгов – от публикации сведений о проведении до заключения договора.