На Урале заработал новый цементный завод

После выхода завода на полную мощность объёмы выпуска белого цемента увеличатся вдвое Фото: ДИП Свердловской области

Новое предприятие «АТОМ Цемент» построено под Сысертью при поддержке правительства Свердловской области. Заявленные объёмы производства – 550 тысяч тонн в год — позволят обеспечить доступными материалами значительную часть строительного рынка региона.

Общий объём инвестиций в проект – 4,5 миллиарда рублей. Ядром предприятия стали две сырьевые мельницы и вращающаяся печь длиной 170 метров и диаметром 4,5 метра. Особенностью производственного процесса стала высокая экологическая безопасность. Пылеулавливающий фильтр очищает воздух от примесей практически на 100 процентов.

Старт полномасштабной работе предприятия вчера дал свердловский губернатор. По словам главы региона, после выхода завода на полную мощность объёмы выпуска белого цемента увеличатся вдвое, что позволит закрыть потребность в нём не только в регионе, но и по всей стране. Снижение стоимости белого цемента может составить до 30 процентов. Всё это положительно скажется на цене квадратного метра жилья на Среднем Урале: выпускаемого объёма цемента хватит для строительства многоквартирных домов общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров. Именно столько составляет стратегический план по вводу жилья в регионе на 2021 год.

Кроме того, благодаря новому производству жители Сысерти получат высокооплачиваемые рабочие места. На площадке уже работает более 330 человек.