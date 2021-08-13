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13 августа 2021, 20:31

Татьяна Голикова оценила ситуацию с молодёжной безработицей в Россией

Центр занятости

По словам вице-премьера, уровень занятости в России вернётся к показателям 2019 года к осени 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании по обсуждению программ капремонта школ сообщила, что порядка 60% молодых людей до 24 лет экономически неактивны. Также она назвала срок возврата к допандемийным показателям безработицы в стране.

По словам вице-премьера, уровень занятости в России вернётся к показателям 2019 года к осени 2021 года.

"Ситуация с молодёжной безработицей остаётся напряжённой. Порядка 60 процентов россиян до 24 лет являются экономически неактивными", - передаёт слова Татьяны Голиковой ТАСС.

При этом по итогам 2020 года уровень безработицы в группе до 24 лет в России держится на уровне западных стран: еврозона - более 20%, Россия - 17%, США - 15%. По мнению Татьяны Голиково, стране необходима система обучения, которая позволяла бы отвечать современным вызовам рынка труда.

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Областная газета Свердловской области

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